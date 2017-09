La cultura del vino de Rioja salta fronteras Los participantes escuchan las explicaciones antes de la cata. :: j.g. Eduardo Muga fue el encargado de dirigir una cata que tenía como objetivo difundir la cultura y los valores riojanos Representantes de 14 países degustaron en el Centro Riojano de Madrid los caldos de la región JORGE MATUTE MADRID. Viernes, 22 septiembre 2017, 01:07

La cultura y los valores del vino de la DOC Rioja no están extendidos solo dentro de los límites de la comunidad autónoma, ni en el interior de las fronteras de nuestro país, sino que son conocidos a lo largo y ancho del globo terráqueo. Una sabiduría que, en la tarde-noche de ayer, el Centro Riojano en Madrid demostró al reunir entorno a los caldos de la comunidad a 14 embajadores de otros países en España.

La primera cata de embajadores citó en las instalaciones de la entidad riojana en la calle Serrano de Madrid a los representantes de territorios tan diversos como son Polonia, Serbia, Andorra, Tailandia, Malta, Eslovaquia, Chipre, Eslovenia, Bosnia, Croacia, Grecia, Islas Filipinas, Lituania o Hungría. Ellos, junto con otras personalidades diplomáticas y diferentes invitados de organizaciones e instituciones generalistas y del mundo vitivinícola, degustaron seis vinos, de uno de los productores de vino más representativo del barrio de la Estación de Haro como es las Bodegas Muga.

El encuentro internacional estuvo dirigido por el responsable de enología del Centro Riojano en Madrid, José Antonio Rupérez, que destacó la importancia de esta cita: «A pesar del enorme esfuerzo que hemos tenido que realizar para conseguir cerrar esta actividad hoy, es un honor poder seguir divulgando la cultura del vino de Rioja por todo el mundo». Asimismo, durante su intervención, Rupérez no dudo en agradecer a la revista especializada The Diplomat in Spain «su enorme colaboración para poder reunir a tantos representantes de otros países», explicó.

Tras unas breves palabras de bienvenida, tomó la palabra Eduardo Muga, uno de los responsables de la bodega riojana participante, para dirigir la cata, a la vez que informaba y explicaba todos los valores que caracterizan a los vinos elaborados en la región. Unas cualidades que los allí presentes no dudaron en ensalzarlas y valorarlas positivamente. Tras la degustación de los caldos, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de otro de los puntos fuertes de la tierra, como es la gastronomía riojana. Entre las diferentes elaboraciones destacaron los embutidos, los pimientos y los pasteles rusos, procedentes de la localidad riojana de Alfaro.

Apuesta por la divulgación

Desde hace ya unos años, el Centro Riojano en Madrid tiene el objetivo de divulgar la cultura del vino del vino de Rioja más allá de las fronteras españolas, dando a conocer, a través de diferentes actividades, sus cualidades a los representantes internacionales. Así pues, han sido ya varios los encuentros, organizados conjuntamente con diversas embajadas, con el vino como protagonista.

El responsable de enología de la institución explicaba en declaraciones a Diario LA RIOJA que la finalidad de estas acciones es «hacer difusión de los valores riojanos y poderlos exponer a nivel global». En este sentido, para los próximos meses «ya se están organizando más catas con otros países, para que nosotros podamos conocerlos más de cerca y que ellos tengan la oportunidad de valorar todo aquello que caracteriza a La Rioja», adelantaba Rupérez.