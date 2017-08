«Cuidar la voz exige sacrificios: llevo una vida bastante monacal» El contratenor logroñés Diego (Pérez) Fuertes. :: l.r. El joven artista riojano participa hoy en el concierto 'Favola in Musica', que tendrá lugar en Santo Domingo Diego Fuertes Contratenor J. ALBO SANTO DOMINGO. Miércoles, 23 agosto 2017, 19:38

El contratenor riojano Diego Fuertes, de 24 años, canta hoy en el concierto 'Favola in Musica', organizado por Rioja Filarmonía y el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, que se enmarcará desde las 21 horas en el monumental marco del claustro de San Francisco de la ciudad calceatense.

- ¿Qué es Favola in Musica?

- Realmente es el subtítulo de una de las primeras óperas de la historia, el 'Orfeo', compuesto en 1607 en base a varios dramas o intermezzi anteriores e, incluso, en base a ciertos proyectos o experimentos operísticos, como Eurídice. Digamos que el formato moderno que podemos entender de ópera nace de 'Orfeo', de Monteverdi. 'Favola in Musica' es una explicación de lo que vendría ser 'Orfeo', es decir, un cuento, un mito hecho música.

- ¿En qué otros proyectos participa actualmente?

- Ahora mismo estoy estudiando en Barcelona, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, en el departamento de Canto Histórico. Interpretaré música contemporánea en la inauguración del curso, lo que va a ser una novedad para mí porque, así como con la música antigua tengo más experiencia, la contemporánea es todo un reto. Implica una serie de parámetros estéticos que difieren de la música antigua a la que estoy acostumbrado y va a ser un reto adaptarme a ellos, pero estoy seguro que muy enriquecedor.

- ¿Le exige muchos sacrificios cuidar y educar su voz?

- Bastantes. En muchas ocasiones llevo una vida bastante monacal: no puedes beber en exceso; si tienes un concierto no puedes comer mucho; tienes que dormir tus ocho horas... Ves que los amigos salen de fiesta y tú no puedes... Hay ciertas cosas que no puedes permitirte.

- ¿Cuándo supo que quería dedicarse al canto?

- Yo empecé de niño en la Escolanía de La Rioja. En ese momento no sabía realmente que fuese a dedicarme al canto. Fue algo posterior, con 17 o 18 años. Me metí a Canto en el Conservatorio y como vi que la cosa iba bastante bien y me gustaba muchísimo me lo planteé seriamente.

- El presente pinta muy bien. Ganó certámenes de canto y cámara tres años consecutivos; da conciertos... ¿Cómo ve su futuro?

- Prefiero no hacer castillos en el aire porque en el mundo del arte hacerlos lleva muchas veces a frustraciones. Prefiero enfocar proyectos a corto y medio plazo e ir haciéndome un pequeño hueco. Lo que depare el futuro lejano ya se verá.

-¿Pero a dónde le gustaría llegar?

- No habrá cantante lírico en el planeta que no aspire a cantar en grandes teatros y dar grandes recitales, pero esta es una aspiración que se gana con mucho fuerzo. Muchas veces vemos a grandes figuras y creemos que llegar allí es fácil o cuestión de poco tiempo, pero alcanzar unas cotas de éxito tan altas requiere mucho trabajo, perfeccionamiento y tiempo.

-En ese camino ha contado usted con grandes maestros...

-Así es. Con Carlos Mena; Richard Lewitt, que desgraciadamente falleció este año. Fue todo un golpe para todos los que estudiamos con él porque aprendimos muchísimo, pero nos queda el conocimiento que hemos adquirido con él.