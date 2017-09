La otrora Posada de las Ánimas, convertida hoy en Hotel Marqués de Vallejo, viene organizando exposiciones de pintura en cuya inauguración se ofrecen degustación de tapas de Espacio Gastro 1911 y cata de vinos. En esta sexta ocasión cuelga la obra de Miguel Ángel Ropero, y ha dado a probar generosamente los caldos de Street Wines, distribuidos por quienes pretenden persuadir a la juventud de beber cabalmente. Me es grato constatar, porque dio sentido y categoría al acto, la salutación 'old style' a cargo de Mª Paz Villar, Francisco de Torre y el artista, y el desvivirse de J. Ezquerro.

Han pasado 52 años desde que Ropero hiciera su primera exposición. Pese a que el tiempo nos va mermando y quebrantado a todos, nuestro artista conserva el punch de la facundia y la creatividad, e intuyo que la capacidad de disfrutar muchísimo pintando, que es su otra forma de contar historias. Ha limpiado su paleta de tostados, ocres, etc., para poblarla de colores lujuriantes, a fin de acometer la búsqueda de la realidad; pero no por vía de la repetición o reproducción sino allegando los hallazgos plásticos de las vanguardias, tanto técnica como conceptualmente, haciendo de la obra un objeto autónomo e independiente. Una transcripción imaginativa, reflejando la vida a través de su temperamento y de la evasión -entretenido en colores, formas, luz-, sin caer en la poltronería de no inventar nada. Arte no es copia de las cosas, sino creación de formas.

Renuente a las adscripciones, Ropero se define como 'cubista de la luz'. En su obra, la erudición se abraza a la fantasía y el dibujo atrevido se preña de colores osados, en el afán de llevarnos a la realidad que le apetece y acaba por apetecernos. Eso es el éxito. Los cuadros expuestos, en distintos formatos y técnicas, a la par que sugerentes y originales son mollares; algo que se agradece sobremanera, después de tanta impostura abstractiva y pedantería conceptual como siguen queriendo colarnos de matute varios artistas riojanos que blasonan de intelectuales. Conforman la muestra hibridismos de música y cine, con predominancia de homenajes a varios maestros (son notorios sus deslumbramientos por Vermeer y Hopper), vía reinterpretación sui géneris de obras archiconocidas.

Lástima que en esta exposición no haya habido un cataloguillo con unas palabras del autor, pues, aunque la obra no precisa de interpretaciones, la brillantez de sus explicaderas raya a la altura de sus cuadros e incluso la supera. Hubiera sido de los de guardar.

Aun hallándonos en el espacio físico de lo que fuera Posada de las Ánimas, la precisa cadencia con que pasaron las bandejas, entre los numerosos corrillos en entretenida parla, logró que los vinos no nos hicieran ver la Santa Compaña vestida de color blanco o rojo, como años ha les sucedió, en Galicia, a Álvaro Cunqueiro y al Dr. Castroviejo por beber blanco y tinto respectivamente. Si hubieran bebido Rebobina y Acelera no les habría pasado. ¿O sí?