Cuatro más para el tercer MUWI El evento se celebrará del 23 al 26 de agosto en Logroño y se conocen ya catorce artistas, la mitad del programa Triángulo de Amor Bizarro, Pecker, Ghost Number & HTG y Mutagénicos se suman al festival DIEGO MARÍN A. Jueves, 17 mayo 2018, 20:13

LOGROÑO. El MUWI Rioja Fest ya ha desvelado la mitad de su programación. A falta de casi cuatro meses de que se celebre su tercera edición, el festival logroñés anunció ayer a cuatro nuevos grupos que se suman al cartel: Triángulo de Amor Bizarro, Pecker, Ghost Number & His Tipsy Gypsies y Mutagénicos. Junto a los nueve grupos anunciados anteriormente (Sidonie, Mikel Erentxun, Depedro, Iseo & Dodosound W/ The Mousehunters, Smile, Carmen Boza, Grises, Papaya y Messura), ya son trece, además de IPU DJ, los nombres desvelados de un programa que contará con cerca de una treintena de artistas.

«Con cada anuncio, MUWI La Rioja Music Fest supera las mejores previsiones convirtiéndose en el cartel con la propuesta más completa y atractiva del verano riojano», asegura la organización, que también advierte de «la incorporación de alguna sorpresa que redundará en que el ADN riojano del festival sea aún más auténtico en las actividades paralelas programadas». Los abonos anticipados para el festival se pueden adquirir por 35 euros en www.muwi.es. Dentro de diez días, cuando se produzca la confirmación de nuevas bandas, el precio del abono aumentará su precio. El MUWI Rioja Fest se celebrará del 23 al 26 de agosto en Logroño, principalmente en las Bodegas Franco Españolas.

Entre los cuatros nuevos grupos confirmados destaca Triángulo de Amor Bizarro, que presentará las canciones de su nuevo trabajo discográfico, 'El gatopardo'. La banda gallega viene de lograr los galardones a Mejor Artista, Álbum del Año, Álbum de Rock y Producción Musical en los Premios de la Música Independiente con su anterior disco, 'Salve discordia' (2016).

Pecker, en cambio, era una cuestión de tiempo que se incorporase al MUWI. De hecho, el oscense Raúl Usieto ha acudido como espectador a las dos primeras ediciones del festival, después de haber actuado años atrás en el bar Menhir. Incluso, en la primera edición del MUWI, colaboró con Carlos Sadness para interpretar juntos y en directo la versión de 'Groenlandia' de Los Zombies. Pecker acudirá a Logroño con su tercer disco, 'El incendio perfecto'.

También estarán en el MUWI el grupo guipuzcoano Ghost Number & His Tipsy Gypsies para presentar su primer disco, 'From dawn to dust'. Además, se añade otra banda riojana a la ya anunciada Messura, Mutagénicos, con su segundo y nuevo disco, '¡Mutan!' (2017). Reformuladlo en trío (Alfredo 'Roto', Santi y Pablo Magariños), estos afirman estar «más cómodos». «El MUWI es la fecha clave para la música en el verano logroñés y estamos encantados», confiesa Pablo Magariños.