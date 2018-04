Uno de cada cuatro mayores de 65 años, 17.000 riojanos, vive solo en sus hogares El colectivo, que ha crecido en 4.500 jubilados en cuatro años, es sobre todo femenino: 12.100 mujeres frente a 4.900 hombres. Además, hay 12.400 personas viudas ROBERTO GONZÁLEZ LASTRA LOGROÑO. Jueves, 19 abril 2018, 21:24

La soledad se ha convertido en la única compañera de piso de uno de cada cuatro riojanos mayores de 65 años. De las 61.700 personas residentes en la región que han superado la edad de jubilación, 17.000, el 27,5%, viven solas en su vivienda, según la Encuesta Continua de Hogares correspondiente al año 2017 que ayer hizo pública el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El informe estadístico, que acaba de cerrar su cuarta entrega, refuerza aún más la importancia de la problemática de la soledad en las personas mayores que es, desde hace unos años, una de las grandes preocupaciones de la geriatría moderna. De hecho, bien por elección personal o por circunstancias vitales o del destino, el colectivo de riojanos con 65 años o más que viven solos no ha dejado de crecer desde que el INE radiografía los hogares españoles: 12.500 en el 2013, 300 más un año después, 14.100 en el 2015, 15.900 en el 2016 y los mencionados 17.000 el pasado año, lo que supone un incremento interanual del 6,9% y del 36% en el periodo completo estudiado. Aunque en menor intensidad, la tendencia es también ascendente a nivel nacional ya que al cierre del pasado año se contabilizaban un total de 1.960.900 mayores de 65 en soledad, 27.600 más que doce años atrás tras un incremento del 1,4%.

LA CIFRA residentes en los 129.400 hogares de La Rioja constaban el pasado año frente a los 312.800 del 2013.

Predominio femenino

En el desbroce de la estadística por sexos, la trascendencia del colectivo femenino es clave tanto en el incremento de la cifra global como en las alteraciones interanuales. De los 17.000 mayores de 65 años residentes en un hogar unipersonal de La Rioja, 12.100 son mujeres, el 71,17% del total, frente a los 4.900 hombres, una brecha que incluso se ha ampliado aún más en el último año, cuando figuraban 10.500 féminas, 1.600 menos; y 5.400 varones, 500 más. Al margen de posibles mudanzas a viviendas de hijos u otros familiares y de ingresos en residencias, el eje clave residiría en la mayor longevidad femenina, una tesis que parece acreditar el capítulo del estudio en el que se desmenuza la composición de los hogares unipersonales ocupados por mayores por su estado civil, que desvela como principal epígrafe el de la viudedad, 12.400 de los 17.000 totales, el 72,94%, un apartado mayoritariamente femenino: 9.900 mujeres, 2.000 más que doce meses atrás; frente a 2.500 hombres, 300 más que en el 2016.

El siguiente subgrupo numéricamente es el de los solteros, 2.300 (3.600 eran al cierre del 2016), la mitad hombres y la otra mitad mujeres; seguido del de los divorciados, con 1.500, un millar más que el año anterior, y también sin diferencias entre ambos sexos. Otros 500 mayores figuran como separados -300 mujeres y 200 hombres- y los restantes 300 todavía constan como casados -200 féminas y 100 varones-.

Y dicho todo esto, conviene aclarar que el colectivo de mayores de 65, aunque su soledad acarrea más riesgos, no es el mayoritario en el de los riojanos que no comparten su vida con otro ser humano en un hogar, ya que en esa situación se encuentran 19.700 personas que no han llegado a la etapa de la jubilación, de los que 9.600 están en la franja de entre 25 y 44 años. Mayoritariamente masculino -11.600 hombres y 8.100 mujeres- el estado civil más numeroso es el de la soltería (13.700) seguido del de los divorciados (3.200).