La cuarta y última jornada es solidaria y dedicada a la familia Palodú La mitad de la venta de entradas recaudada en la jornada de hoy se destinará a la AECC D. M. A. LOGROÑO. Domingo, 27 agosto 2017, 09:35

La cuarta y última jornada del MUWI Rioja Fest, la tercera en las instalaciones de Bodegas Franco-Españolas, estará dedicada nuevamente a las familias. Sobre todo en la mañana de hoy se intensificarán las actividades para los niños, puesto que tanto el viernes como el sábado ya hubo habilitado un espacio que volverá a abrirse hoy. De 11.30 y de 13.30 horas para niños de 3 a 5 años el Espacio Helen Doron English ofrecerá dos sesiones en la Sala 1890, mientras que la actividad Helen Doron Rocks se ofrecerá de 13.30 a 15.30 para niños de 3 a 5 años, de 15.30 a 17 horas para niños de 6 a 10 años y de 17 a 19 horas para niños de 3 a 7 años.

También habrá talleres de baile 'lindy hop' en la Sala Marcos Eguizábal de 17 a 18.30 horas, la 'Experiencia Bordón' estará disponible de 12 a 14 y de 16 a 18 horas y se organizarán catas de mosto y talleres de pintar botellas en la Nave la Virgen de 12 a 14 horas. Al margen, la Sala Los Tinos acoge una exposición de fotografías de la primera edición del MUWI Rioja Fest.

No obstante, la programación musical no parará. A las 11.30 horas actuará el grupo musical para niños Palodú, formando por Elvira Miranda, Carlos G. Ferrero, Fito Valpuesta y Pablo Magariños, y que presentará su espectáculo 'Princesa en zapatillas'. Una hora después la escuela de música Amadeus ofrecerá una exhibición y a las 13.15 horas también habrá una exhibición de baile 'lindy hop'. Para cerrar el escenario Helen Doron de 16 a 18 horas actuará Poprockers! Por otra parte, en el interior de la bodega DJ Lugg ofrecerá una sesión de música de 12.30 a 15 horas.

El escenario Principal de Bodegas Franco-Españolas acogerá hoy cuatro conciertos más una última sesión de DJ. Las Kasettes serán las encargadas de abrir ese espacio a las 14 horas para presentar las canciones de su disco 'Bajo el sol', un ramillete de versiones de bandas y artistas como Mickey Lee Lane, Annette Funicello, Los Temblooores, Karatekas, Beach Boys, The Continental Co-ets!!, The Romancers, Elía y Elisabeth, The Chymes, The Clovers, Pleasure Seekers y Girls At Our Best. A continuación, a las 15 horas, tocará Tailor for Penguins, un grupo de pop-rock que con la canción 'Translation' de su primer disco 'When we were older' parece que sirvió de melodía motivacional para la selección española de fútbol.

Mostaza Gálvez tocará a las 17 horas. El grupo formado por Guille Mostaza y Frank Gálvez presentarán las nuevas canciones de 'Vida y milagros'. Otra nota local en la jornada de hoy será La Vil Canalla, que actuará a las 18.45 horas. Uno de los grupos del guitarrista y cantante Pelayo Lavieja (Último Tren, The Funestos, The Legendary Country Greyhounds...) ofrecerá sus canciones de 'rockabilly', 'swing' y 'rithm&blues'. El festival concluirá con la sesión de DJ Guatecón a partir de las 19.45 horas.

Las entradas para la jornada de hoy de MUWI cuestan 5 euros y los menores de 14 años podrán acceder de forma gratuita, siempre que vayan acompañados de un mayor. El dinero que se recaude con las actividades que se desarrollen en la bodega y el 50% de la venta de las entradas de hoy se destinará a la AECC.