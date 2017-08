Una cría de delfín muere en una playa de Almería Un bañista saca del agua a la cría de delfín en la playa de Mojácar (Almería). :: Equinac El animal fue sacado del agua por varios bañistas que quisieron fotografiarse con él D. A. Jueves, 17 agosto 2017, 01:00

madrid. El pasado viernes una cría lactante de delfín apareció en la playa de Mojácar en Almería. Después de que varios bañistas la sacaran del agua para fotografiarse con ella, el animal falleció. Equinac, la asociación que se dedica al rescate de la fauna marina, asegura que los delfines son muy susceptibles al estrés, y a su manipulación. «Agolparse sobre ellos y tocarles les causa un shock muy fuerte que acelera en gran medida un fallo cardiorespiratorio, que fue lo que ocurrió», señaló. Aunque considera que la causa de la muerte no se debió exclusivamente a la manipulación del animal por cientos de bañistas, puesto que «la cría de delfín no puede sobrevivir sin su madre». Por lo tanto, la causa principal del fallecimiento no se debería a este motivo.

Esta ONG recibió un aviso del 112, servicio que a su vez había sido alertado por el coordinador de los socorristas que comunicaron que una cría de delfín, un macho de 1,50 metros de envergadura, estaba muerta en la playa. Tras la llamada, la Guardia Civil se personó en el lugar. La asociación se llevó al delfín ya fallecido para realizarle una necropsia. Sin embargo, explican que «por el estado del cadáver, que se encuentra en descomposición, es imposible determinar la causa exacta de la muerte».

«Posiblemente no hubiéramos conseguido sacarla adelante, pero lo hubiéramos intentado», garantizan. Para Equinac con este caso queda claro que «el ser humano es la especie más irracional que existe». «Son muchas las personas incapaces de sentir empatía por un ser vivo que está solo, asustado, muerto de hambre, sin su madre y aterrorizado, porque muchos de vosotros, en vuestro egoísmo, lo único que queréis es fotografiarlo y toquetearlo, aunque el animal sufra por el estrés», lamentan.

Explica también que en caso de encontrar a un animal varado hay que avisar al 112 cuanto antes. Además, recuerda que todos estos animales están protegidos y dañarlos, manipularlos y acosarlos está prohibido por ley.