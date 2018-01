«Creamos desde el espacio y la experimentación» Txema Pérez y Lana Biba en sus respectivos papeles de Boris e Ingrid. :: l.r. El Salón de Columnas del Bretón se abre hoy (21.00 horas) a 'Boris & Ingrid', una comedia absurda de teatro físico que aborda la vejez Txema Pérez Actor ESTÍBALIZ ESPINOSA LOGROÑO. Sábado, 20 enero 2018, 01:02

Boris e Ingrid son una extraña pareja de enamorados en la última etapa de sus vidas. Fuera de las tablas ellos son Txema Pérez y Lana Biba, un bilbaíno y una sueca que coincidieron en el London International School of Performing Arts para luego formar su propia compañía, 25theatre, con sede en Londres. Hoy será a primera vez que visiten el Teatro Bretón, e incluso Logroño, y lo harán con la obra que les hizo merecedores del Premio Especial del Jurado en el London Solo Festival en el año 2012.

El suyo es un teatro físico que transita por territorios tan diversos como la comedia, el mimo, la danza, los títeres o las máscaras. Un teatro experimental empeñado en borrar fronteras a través de temas comunes al ser humano. En el caso de 'Boris & Ingrid', de la vejez y la soledad. «La apuesta -señala Txema Pérez- era abordar la imagen lejana que tenemos de la gente muy mayor, sobre todo las generaciones más jóvenes. Desde las risas y el clown tocamos el tema del alzheimer, de la demencia y el aislamiento. Y para ello transitamos todos los territorios, desde un clown de risas de barriga al drama. Ese era nuestro reto, un viaje emocional del público de un territorio a otro».

Boris e Ingrid son una pareja de inmigrantes con una vida marcada por los vegetales, la rutina y los recuerdos. La historia que hoy protagonizan en el salón de Columnas del Bretón (dentro del ciclo de Humor) es fruto de la experimentación. Así lo explica Txema Pérez, quien antes que actor fue reportero en una televisión del País Vasco. «Nosotros creamos sobre el espacio y desde la experimentación. Siempre tenemos una cámara delante para ser más libres a la hora de crear; luego revisamos el material grabado y nos quedamos con aquello que nos cuadra, y al final finalísimo decidimos el argumento o el texto de la historia que queremos contar».

En el caso concreto de 'Boris & Indrid', la experimentación comenzó con diferentes máscaras y con la música de Bird Radio, quien les acompaña en su espectáculo. A partir de ahí, el movimiento, los bailes, los gestos... fueron llegaron solos.

A Logroño nos traen una versión ajustada a nuestro idioma y con pequeños guiños locales, «con algo que conecte en ese momento con los espectadores para hacer la experiencia única con ellos», argumenta el actor.

Sus giras por distintos países europeos enfrentan a 2theatre con públicos y reacciones muy diferentes. «Eso es fascinante a la par que aterrador», reconoce y, en este sentido, recuerda una de sus actuaciones en un pueblo al norte de Noruega. «Al final de la obra yo me encerré en el camerino pensando que habían odiado la obra, que todo había sido un desastre. Media hora después me avisaron de que la gente estaba esperando a que saliera a escena porque les había encantado y habían tenido una experiencia brutal. En cada sitio el público conecta con ciertas cosas, pero como esta obra tiene tantos ingredientes suele funcionar en cualquier lugar».

Confían que así sea hoy en Logroño, donde presentan 'Boris & Ingrid' en el Salón de Columnas del Teatro Bretón, a partir de las 21.00 horas y con entrada al precio único de 12 euros. Allí, Boris e Ingrid comerán, bailarán, charlarán, babearán, se tirarán pedos e incluso se besarán como les dé la gana. Divertidos y conmovedores.

Eso sí, Txema Pérez no acaba de verse de mayor como su personaje. «Espero que no (nos adelanta que Boris bebe más de la cuenta), aunque tiene una cosa a la que sí me agarraré, y es que disfruta de la vida a tope».