Coronas de laureles para la danza Acto de entrega de los galardones. :: sonia tercero El Festival Internacional de Videodanza Fiver entrega galardones a nueve obras en su sexta gala en Actual LA RIOJA LOGROÑO. Miércoles, 10 enero 2018, 23:35

Más de cuatrocientas obras aspiraban ayer a recoger alguno de los nueve premios que repartió el jurado de Fiver, el Festival Internacional de Videodanza que un año más despliega su oferta durante la programación de Actual. Su sexta gala dentro del festival entregó nueve premios en el evento que desarrolló desde las 17.30 en el Centro Cultural Ibercaja.

El premio al mejor documental fue para 'Olvidándonos y recordándonos a nosotras mismas', dirigido por Itxaso Díaz con coreografía de Cai Tomos, mientras que el galardón a mejor obra nacional recayó en 'Da Mopa (Sevillanas electrónicas)' de María Teresa García y coreografía de Juan Luis Matilla Terrones.

'Phelan C4', de New Media Ltd, se hizo con el reconocimiento a mejor animación y el premio experimental correspondió a 'Riot', de Frank Ternier. Por su parte, en la categoría de CineDanza hubo dos obras merecedoras de premio, 'Platform 13' (Camiel Zwart & Klaus Jürgens) y 'Through the supermarket in five easy pieces' (Anna-Maria Jóakimsdóttir Hutri).

La entrega de premios se completó con el reconocimiento del público, para el corto brasileño 'Vanitas' de Vinícius Cardoso con coreografía de Samuel Kavalerski; con el gran Premio Núria Font Fiver para 'In London' y otro de apoyo a la creación para 'We no longer wait for the Barbarians' de Alain El Sakhawi.

Hoy, ya con los galardones entregados, Fiver continúa ofreciendo citas al público de Actual. A las 12 horas, en el Ateneo Riojano, organiza una charla sobre danza en torno a la obra de Billy Cowie, pionero en el rodaje de películas 3D, y a las 17.30, en los cines Moderno, proyecta la película autobiográfica 'Dancer', del bailarín ucraniano Sergei Polunin.