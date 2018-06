Coreografía de una escuela pionera Equipo de 'La juventud baila'. Los alumnos de Aurora Infante hicieron historia en el programa 'Aplauso' de TVE. :: / Academia López Infante La Academia López Infante conmemora hoy en Riojafórum su 50 aniversario con una gala muy especial | Además de los alumnos de la escuela, destacados bailarines y artistas vinculados con la academia participan en el espectáculo ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Jueves, 28 junio 2018, 18:32

Desde los 16 años y hasta el día de su fallecimiento, el 23 de julio de 1992, Aurora Infante escribía regularmente en su diario, «un documento maravilloso» en el que figuran todos los hitos de su trayectoria -nos desvela su hijo, Carlos López-. Hitos, muchos de ellos, vinculados a la academia de baile que Aurora abrió hace cincuenta años en Logroño, en la calle Los Baños, para luego (en 1982) trasladarla a la calle Villamediana. Y ahí continúa, con sus hijos -Aurora, Carlos y Anna- al frente del proyecto y de sus 250 alumnos.

Aurora Infante y su esposo Carlos López. / A.L.I.

Pero la de hoy poco tiene que ver con la escuela primigenia. Aurora Infante llegó a Logroño con su familia en 1966. Procedía de París, donde había desarrollado una extensa carrera bailando en escenarios de toda Europa. «Imagínate dejar el París de los 60 para meterte en el Logroño de los 70», comenta Carlos López, quien reconoce que su madre tenía «una grandísima vocación familiar y la sensación de que, para entonces, ya había bailado lo que tenía que bailar».

Cuándo Hoy, jueves, a partir de las 20.00 horas. Dónde En el Auditorio de Riojafórum (Logroño). La Gala Conmemora el 50 aniversario de la Academia López Infante. Sus alumnos, profesores y artistas invitados interpretarán hasta 24 coreografías de las más diversas disciplinas de la danza. También habrá conocidos presentadores.

Anita Bacigalupe fue su primera alumna en Logroño, aunque «hemos sido incapaces de localizarla», dice. A partir de ahí, Aurora fue una pionera de la danza en Logroño y en España. «Ella era, sobre todo, una bailarina de danza española y flamenco, aunque tenías muchos conocimiento de moderno y de ballet».

Era, además, una profesional adelantada a su tiempo. Y prueba de ello fue aquel equipo de bailarines (entre ellos Carlos y Anna) que presentó al programa de TVE 'Aplauso' con un éxito sin precedentes. «Nunca Logroño había sonado tanto en la tele», reconoce su hijo, posteriormente premiado en distintos certámenes internacionales con su hermana Anna como pareja. «Anita aprendió a andar agarrada a la barra de clásico -recuerda-.

A mí me gustaba más el fútbol, pero me dediqué al baile gracias a un concurso. Mi madre me puso a bailar con una chica de la academia, que era la que me gustaba, lo gané y además me dieron dinero, así que me dije: esto me lo tengo que tomar en serio».

¿Cómo era Aurora Infante como profesora? «Tengo una sensación de bipolaridad absoluta, en el mejor de los sentidos, porque mi madre era de una meticulosidad, rigidez y disciplina absoluta, y por ser hijos suyos no nos lo ponía más fácil, al revés. Pero luego, en casa, era el ser más adorable del mundo».

Aurora también se implicó con numerosas entidades culturales de la región, como la CLA Pepe Eizaga o el Festival de Jotas Rondalosa, y programó actuaciones en residencias, hogares de mayores y para los más desfavorecidos. Dos años después de su fallecimiento (víctima de un atropello) se crea el joven ballet español 'Aurora Infante' con destacados alumnos de la escuela.

Si algo diferencia a esta academia -comenta Carlos López Infante- es que, «además de que todo el mundo es bien recibido y puede disfrutar de una actividad controlada y divertida como es el baile, también ofrecemos herramientas a los alumnos para que se puedan desarrollar profesionalmente si lo desean».

Y ésta es precisamente una de las razones por las que él y su hermana Anna se instalaron en Madrid en el año 2000 y fundaron la compañía Perfordance. Eso sí, «nunca nos hemos desvinculado de Logroño, andamos yendo y viniendo», aclara, mientras que Aurora López se mantiene en primera línea con la academia. En sus cincuenta años de historia, por allí han desfilado 4.000 alumnos, de los que medio centenar han terminado dedicándose a la danza profesionalmente. Y hoy algunos de ellos estarán celebrándolo en Logroño.