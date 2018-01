El consumo prolongado de aceite de girasol o pescado afecta al hígado EFE. Martes, 23 enero 2018, 00:39

El consumo prolongado a lo largo del tiempo de aceite de girasol o de pescado afecta de forma negativa al hígado y provoca una serie de alteraciones que pueden desencadenar en esteatohepatitis no alcohólica (Ehna), según ha demostrado un equipo internacional liderado por la Universidad de Granada. La esteatohepatitis no alcohólica es una enfermedad hepática que puede ser la antesala de procesos como cirrosis hepática o cáncer de hígado, y se trata de una inflamación grasa del hígado que no es debida al hábito alcohólico, ha informado hoy la universidad. Su prevalencia en la población general aumenta con la edad, de modo que afecta a un 1-3% en niños, 5% en adolescentes, 18% entre 20 y 40 años, 39% entre 40 y 50 años y más del 40 por ciento en mayores de 70 años.