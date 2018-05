El Congreso rechaza el 'MIR educativo' de Ciudadanos, que sólo apoya el PP El PSOE reclama un debate más profundo y Podemos acusa a la formación naranja de culpar a los maestros de los males en las aulas R. C. Viernes, 11 mayo 2018, 01:04

madrid. El pleno del Congreso rechazó ayer la proposición no de ley de Ciudadanos en la que reclamaba la creación, en los próximos seis meses, de un 'MIR' para profesores. La iniciativa sólo contó en la Cámara con el apoyo del PP, que recordó que se trata de una propuesta que ellos mismos ya habían registrado en anteriores legislaturas. El texto naranja reclamaba una normativa reguladora para el sistema de selección y formación Docente Interno Residente (DIR). Un sistema que, según apunta la formación, debería seguir la estructura del modelo que el sistema sanitario practica actualmente en España.

La intención era que los docentes se sometieran a un examen nacional una vez obtenido el grado universitario correspondiente y antes de realizar la formación teórico-práctica obligatoria del sistema del DIR, así como de la homologación, correspondiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para que un número limitado de centros puedan impartir la formación teórica correspondiente a este método.

Cs también planteaba la creación de itinerarios formativos en función de los estudios de grado realizados previamente, distinguiendo, al menos, un itinerario para maestros (Infantil y Primaria), otro para Secundaria y Bachillerato y otro para los especialistas de los Servicios de Orientación. A pesar de que durante el debate la portavoz de Educación naranja, Marta Martín, aclaró que esta medida afectaría únicamente a futuros docentes y no a los que ya están, la oposición criticó que Ciudadanos estuviera poniendo en entredicho, con este texto, la labor que los profesores tienen actualmente en el sistema educativo.

Para el PSOE, los cambios en la formación del profesorado requieren un «un debate sereno» para trabajar, no sólo en los conocimientos, sino en las estructuras de las prácticas o la preparación para nuevas competencias de los maestros. Por ello, no avaló esta medida que, a su juicio, sólo busca «un buen titular». Desde Unidos Podemos, el diputado de En Comú Joan Mena calificó a la formación naranja de «hipócrita», por señalar continuamente al cuerpo docente «como culpable de la mala educación que vive la enseñanza española», mientras aprueba con el PP unos presupuestos que continúan con los recortes en esta materia. Y el PNV destacó, informa Europa Press, que la propuesta no es válida porque «ignora el marco jurídico español».