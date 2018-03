Compra online, pero segura La Ley de Protección de Datos, que entra en vigor el 25 de mayo, va a modificar de forma sustancial el comercio por Internet MARCELINO IZQUIERDO LOGROÑO. Viernes, 16 marzo 2018, 01:05

La fecha del 25 de mayo, que está a la vuelta de la esquina, va a marcar un antes y un después. Ese día entra en vigor la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que modificará de manera sustancial el comercio a través de Internet. Sobre este cambio legislativo y otros consejos para realizar compras seguras a través de la Red habló ayer Carlos Felices Cajal, jefe del servicio de Inspección y Consumo del Gobierno de La Rioja, en la Casa de los Periodistas.

«Aunque todavía hay gente reacia a comprar por Internet, este tipo de comercio es seguro siempre que se tomen las debidas precauciones», explicó Felices, quien hizo hincapié en proteger los sistemas operativos de ordenadores y móviles, activar los antivirus, no usar wifis públicas ni equipos ajenos o prestar atención a las cookies de las webs a las que se accede. Recomendó el jefe de Inspección evitar el phishing -suplantación de identidad online- no facilitando nunca datos personales ni bancarios a aquellas páginas que no ofrezcan total seguridad (sellos de confianza, pagos a través de transparencia bancaria o canales como Paypal...), ni tampoco a aquellas webs que ofrecen artículos caros a precios irrisorios. En cuanto al carding -uso fraudulento de tarjetas de crédito-, Felices Cajal sugirió la revisión constante de los extractos bancarios.

Contraseñas y claves

El 'desistimiento' permite al consumidor online devolver un producto en 14 días sin dar explicación Inscribirse en un registro como la Lista Robinson minimiza las llamadas de teléfono publicitarias

En cuanto a las contraseñas de equipos y de acceso a las páginas habituales de compra, es imprescindible que sea potentes, lo que se logra combinando minúsculas con mayúsculas, números y símbolos del teclado. Sobre los móviles, siempre hay que bloquearlos por si se pierden.

Carlos Felices sugirió también visitar la web de Rioja Salud en su área de consumo, cuya información es importante, así como conocer los derechos de los usuarios dentro de los 28 país de la UE, además de Islandia y Noruega.

Recalcó el responsable del Gobierno regional la posibilidad, muchas veces desconocida, que tiene el consumidor online de lo que se denomina desistimiento, que le da un plazo de 14 días naturales para devolver lo adquirido sin más explicación al vendedor.

Aunque fuera del ámbito digital, Felices Cajal se refirió igualmente a las constantes llamadas de teléfono que los ciudadanos sufren con propaganda muchas veces no deseadas. «Existe un periodo legal, de lunes a viernes y de las 9 a las 21 horas, fuera del que todas las comunicaciones no se ajustan a la norma».

Añadió que hay registros, como la Lista Robinson, donde el consumidor comunica su deseo de no recibir este tipo de publicidad. «Para las personas mayores que no usen Internet, siempre hay un hijo, un nieto, un sobrino que les puede realizar la gestión».