Arantza Elejabeitia: «El mismo color de las casas de Toyo Ito está en Brooklyn y Manhattan» Alejandra Elejabeitia posa con su libro en Ezcaray. :: / Diego Marín A. La fotógrafa ezcarayense recoge en 'Sesenta y seis sitios' imágenes de semejanza entre espacios como Ezcaray, Santo Domingo, Logroño, Nueva York y Vancouver DIEGO MARÍN A. Ezcaray Miércoles, 9 agosto 2017, 11:52

Quién lo diría pero Ezcaray, Santo Domingo, Logroño, Vitoria, Bilbao, Madrid, Vancouver, New York... tienen elementos en común. La fotógrafa ezcarayense Arantza Elejabeitia los ha encontrado y recogido en el libro 'Sesenta y seis sitios' (AIA, 2017), que presentó ayer en la librería El Velo de Isis. Arantza estudió Restauración de Arte y Antigüedades en la Universidad de Alcalá y se formó como fotógrafa en la Escuela Blank Paper. Ella misma dirige el proyecto Ezcaray Photo Club.

-¿Por qué ha escogido estas localizaciones en concreto?

-Cada vez que voy a un sitio busco mis fotos yendo a la periferia, no quedándome en el centro. Visito la parte de la ciudad que me interesa. A Nueva York sí viajé más para hacer fotos, pero sobre el resto es, por ejemplo, porque en Lima y Canadá viví un tiempo.

-¿Hubo un chispazo original? ¿Cómo empezó el proyecto?

-Tiro en analógico y fue en Lima donde empecé con 35 milímetros a hacer fotos más serias. Al llegar de nuevo a España le di forma al proyecto recopilando fotos y comprobando que había muchos elementos en común.

-¿A qué lugares del mundo se parecen los elementos que ha encontrado y comparado de Ezcaray, Santo Domingo y Logroño?

-Santo Domingo es uno de mis lugares favoritos para hacer fotos. El centro de salud me parece alucinante. El mismo color de las casas de Toyo Ito en Logroño está en Brooklyn, Vitoria, Manhattan... Cuando vivía en Nueva York sí pensaba en espacios que podrían parecer Santo Domingo porque esta localidad, quitando el centro, podría ser cualquier parte de La Rioja o del mundo y eso es lo que me interesa, la parte que no es turística.

-¿Cuál es el elemento que más se ha encontrado repetido?

-La farola de bola es una de las cosas que más he repetido en mi trabajo. Ahora he preparado una serie de fotografías sólo de farolas de bola, que es una de las cosas que más me gustan. También repito fotos con algo de vegetación, señales, cemento... material común, sin personalidad, que te puedes encontrar en todas partes, y por eso me interesa como fetiche.

«Puedo llegar a perderme»

-¿Y cómo es el proceso previo de investigación fotográfica?

-Puedo llegar a perderme, pero el paseo, el 'flâner ' [callejear], la deriva, es mi modo de trabajar. Montar en un autobús, bajar en cualquier parte y andar hasta que me canso. O coger el coche y perderme por carreteras secundarias hasta llegar a un polígono industrial. El metro de Bilbao, por ejemplo, sólo llega a los lugares turísticos, es el autobús el que, realmente, llega a todas partes. Incluso el mapa del autobús es el único que he encontrado en el que sale todo Bilbao.

-¿Y por qué usa cámara analógica, es un componente romántico?

-Sí tiene una parte romántica, sin duda, pero yo me siento más libre y más a gusto porque sólo estoy centrada en el paseo, no en mirar cómo han quedado las fotos. Sólo tiro una o, como mucho, dos. A veces soy peligrosa, cruzo la calle sin mirar.