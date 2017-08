DE COLEGA A COLEGA «Joaquín Navarro Valls, autor de más de un centenar de libros (...), fue ante todo y sobre todo un amigo, un colega, un buen compañero de todos los periodistas» IGLESIA Sábado, 19 agosto 2017, 00:14

Siempre he sentido admiración y respeto por algunos curas que me han parecido sencillamente ejemplares. Y por la misma razón, por algunos periodistas, asimismo ejemplares.

Me enteré, un poco a toro pasado, que el día cinco había fallecido en Roma uno de los comunicadores más conocidos de ese ente impersonal y grandioso que llamamos opinión pública: Joaquín Navarro Valls. Su figura y su trabajo profesional han quedado ya para siempre unidos entrañablemente a otra gran figura que para muchos, como yo, forma parte de su ser, de sus afectos, de su intimidad: el gran Papa Juan Pablo II.

Nunca tuve oportunidad de saludar personalmente a Navarro Valls. Pero eso no quita para que yo lo haya podido seguir en su faceta profesional y también en su faceta humana. En su faceta profesional, en primer lugar, porque siempre me ha encantado tomar nota de lo que hacen otros -los mejores- en su desempeño laboral. Y aunque la distancia entre él y yo sea abismal, lo cierto es que, en tanto él fue responsable de la oficina de Prensa de la Santa Sede y portavoz, yo he desempeñado el mismo oficio aquí en Logroño, en el obispado, modestamente y durante muchos años. Por eso, de una manera muy sacada de tono pero con inmenso cariño, me permito ya en el título verme a mí mismo colega de uno de los comunicadores de mayor prestigio y de mayor efectividad de toda la historia del periodismo mundial.

Todos han destacado en Navarro Valls su condición de hombre leal. Una lealtad que vivió con todas las consecuencias, en primer lugar para con Dios, en quien creyó con toda su alma y del que jamás se avergonzó en ninguna circunstancia. Yo sé que, con alguna frecuencia, para muchos de mis colegas periodistas su condición cristiana les llega a resultar mucho más dolorosa que una mota en el ojo. Y yo lo comprendo.

Fue leal a Dios y, como consecuencia inmediata, fue leal a las personas que confiaron en él y en su capacidad profesional. He mencionado al Papa Juan Pablo II, al que ya llaman 'el Grande', que fue el que lo quiso tener a su lado, en un cargo de suma responsabilidad. Nunca en la historia de la Iglesia esa función la había desempeñado un laico; siempre había estado en manos de curas y frailes. Navarro Valls modernizó el sistema de información de ese departamento vaticano, haciéndolo ganar en trasparencia y cercanía. Su relación con el Papa Wojtyla fue tan estrecha que en su nombre sacó adelante gestiones sumamente delicadas como entrevistarse con Gorbachov o con el mismísimo Fidel Castro.

Pero hay más en la vida de este periodista. Nunca buscó, ni pretendió, sacar tajada de su situación profesional tan envidiable. Ni en dinero, ni en prebendas, ni en nada de nada. Tampoco se aferró al cargo. A los quince meses de su Pontificado, el Papa Benedicto XVI nombró al jesuita Federico Lombardi responsable de Prensa del Vaticano, y Navarro Valls, con sus setenta años, hizo mutis por el foro de la manera más elegante y sencilla.

Quiero acabar haciendo referencia a lo que en mi opinión hizo más grande la figura de este gran periodista. Él, autor de más de un centenar de libros, miembro de las delegaciones de la Santa Sede en las Conferencias Internacionales de las Naciones Unidas en el Cairo, Copenhague, Pekín, Estambul, fue ante todo y sobre todo un amigo, un colega, un buen compañero de todos los periodistas. Corresponsal en el extranjero del diario ABC para Italia y el Mediterráneo oriental, fue elegido miembro del Consejo Directivo y luego elegido presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia.

No desatendió su vocación primera, la medicina, ni tampoco su compromiso con múltiples iniciativas de interés social y cultural. Fue, en suma un testigo de fidelidad a la Iglesia, a sus compañeros periodistas, a sus amigos. En 1995, un periodista de la RAI italiana, en el contexto de una entrevista televisada, le preguntó: «Después de tantos años, ¿piensa que vale la pena complicarse la vida en el Opus Dei?». «Al ciento cincuenta por ciento», respondió. .