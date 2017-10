«Tienen claro si quieren salir en la foto y es de lo primero (y de lo poco) que te dicen»

La labor de diseño que desarrolla Sergio Pérez de Heredia al margen de su trabajo diario en la Universidad de La Rioja le permite desbocar de alguna manera la imaginación fuera de lo oficial. Pero realmente ha estado toda su vida relacionado con la actividad cultural de la ciudad de Logroño, primero diseñando el número inaugural de la revista 'Fábula', después organizando el festival 'Fast Fun Bizarre' y, finalmente, asumiendo la dirección del curso de verano 'Identidad y música' de la UR, junto al profesor Sergio Andrés Cabello.

En cuanto al diseño de discos se refiere, no se ciñe a un sólo estilo, lo mismo trabaja para los humorísticos Los Gandules y sus 'hermanos' riojanos Los Babas que para los 'surferos' Mutagénicos, los 'garageros' Los Mirandas y el 'bluegrass' de Hillbilly Mongows. Hay quien considera a los editores literarios unos escritores frustrados. Algo semejante podría afirmarse de los diseñadores de discos. De hecho, uno de los más prestigiosos a nivel nacional, Javier Aramburu, desarrolló su trayectoria como diseñador para Los Planetas, La Buena Vida y Duncan Dhu después de formar parte de la legendaria banda del 'indie' Family.

«En mi caso, me hubiera gustado probar a tocar alguna vez y nunca lo hecho, así que imagino que no me gustará tanto», confiesa Sergio Pérez de Heredia, aunque también reconoce que, «de haberlo hecho, hubiera sido algo en solitario, electrónico, sin directos y sin entrevistas... Igual sí que estoy algo frustrado... Discúlpeme». Disculpado.

Por otra parte, una tendencia que comienza a imponerse de nuevo en las portadas de los discos, sobre todo para identificar el artista, ahora que los que más venden son los que salen en televisión, es la fotografía del autor. Pérez de Heredia ha incluido a Los Gandules, Los Babas y Hillbilly Mongows en sus portadas, sin salir en televisión. «Por lo general tienen claro si quieren o no salir en la foto y es de lo primero (y en algunos casos de lo poco) que te dicen», advierte el diseñador logroñés, y añade: «Yo me adapto a lo que la banda quiera, salvo con After 39, que yo ya tenía claro que Olave (guitarra) iba a ser la portada y sólo me quedaba convencerle a él y al resto de banda. El pobre se ha prestado a cosas absurdas para sus bandas y para otras. Es un sol y un buen amigo».