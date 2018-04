Clara Álbori se afianza en el género romántico con 'No me rindo contigo' Portada de la novela. :: l.r. La joven escritora logroñesa presenta en Espacio Santos Ochoa una nueva novela, la historia de una bailarina y un expresidiario LA RIOJA Lunes, 9 abril 2018, 23:54

Logroño. 'No me rindo contigo' (Nou Editorial) es la nueva novela de la joven y prolífica escritora riojana Clara Álbori, que la presenta hoy en Logroño (en Espacio Santos Ochoa a las 19.30 h.). El libro pertenece al género romántico y narra la historia de una joven que se ve envuelta en «una aventura fresca, pasional y que te atrapa con sus protagonistas con las primeras páginas», según la reseña editorial.

Después de debutar con tan solo diecisiete años con 'Despiértame con un beso' y de publicar el año pasado 'Prométeme todos tus días', Clara Álbori es ya un referente de la novela romántica en español. La escritora nació en 1996 en Logroño y estudió Magisterio Infantil en la Universidad de La Rioja. Desde pequeña le gustaron los cuentos y las historias, pero fue a los trece años cuando descubrió que su pasión eran los libros románticos. Comenzó a leer libros juveniles y poco a poco fue leyendo otros subgéneros dentro del panorama romántico. Su afán por escribir lo descubrió al ganar un concurso de relatos. A pesar de su edad ya ha publicado además 'La magia de aquel día' y 'Eres mi mejor sueño'.

En 'No me rindo contigo', Álbori relata una aventura vital y pasional: «Los sueños de Amy se han roto en mil pedazos. Eso fue lo que le ocurrió tras presenciar la muerte de su padre. Dos años después del fatal acontecimiento, Amy ha dejado atrás su sueño de bailarina y se ha vuelto una mujer fría y sin sentimientos. Sin embargo, su vida dará un giro de ciento ochenta grados cuando aparezca Álex en ella, un expresidiario que comienza a reinsertarse en la sociedad».

«La protagonista no soporta trabajar a su lado e intentará que dimita, pero no cuenta con que Álex no piensa rendirse y hará todo lo posible para que esa chica vuelva a sonreír. Aunque no siempre los caminos son de rosas, pues el pasado sigue teniendo un gran peso en el presente, y Amy deberá terminar lo que su padre empezó sin saber qué sucedió aquella noche en la que un hombre acabó con su vida de tres disparos».

Por otro lado, en Espacio Santos Ochoa también esta semana se presentan el libro de Patricia Ramírez ' Si salieras a vivir' (mañana miércoles), una guía de hábitos para disfrutar de una vida plena; y el nuevo disco de Ángela Muro, 'Cuentos chinos de La Habana' (jueves 5).