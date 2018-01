James Franco dice que las acusaciones de acoso sexual en su contra «no son precisas» James Franco. / Efe Tres actrices acusaron al actor tras verlo en los 'Globos de Oro' con una insignia contra los abusos sexuales COLPISA / AFP Los Ángeles Miércoles, 10 enero 2018, 19:32

El actor estadounidense Michael Douglas desmintió, antes de que fuera publicado, un supuesto episodio de comportamiento sexual inapropiado hace 32 años, al mismo tiempo que su colega James Franco negó ser culpable de otro caso.

Nueva semana, nueva avalancha de acusaciones en Estados Unidos, donde continúa haciendo efecto el caso Weinstein, que se destapó a finales de octubre.

Tras los Globos de Oro celebrados en Hollywood bajo el sello de la defensa de las mujeres, llegó el turno de Michael Douglas, de 73 años, como blanco de señalamientos. Salvo que esta vez decidió adelantarse a su acusadora, tomando una "iniciativa preventiva" al declarar a la revista especializada Deadline.

La mujer, cuyo nombre no se ha conocido, "dice que me masturbé frente a ella", afirmó Michael Douglas en esta entrevista publicada en internet el martes por la noche. "Ni siquiera sé por dónde empezar, es una mentira total, una invención, no hay nada de verdad en eso". "Es extremadamente doloroso", continuó el dos veces ganador de un Óscar e hijo de la leyenda del cine Kirk Douglas. "No tengo cadáveres en el armario, o alguien más que esté revelando o diciendo lo mismo, no puedo entender por qué, después de 32 años, esto sale ahora".

El actor explica que decidió dar su versión a Deadline cuando supo que las acusaciones se publicarían en otra parte.

Su colega James Franco ha sido atacado en las redes sociales desde el domingo por acusaciones de conducta sexual inapropiada, en particular por la actriz Ally Sheedy.

Poco después de que Franco, de 39 años, recibiera un Globo de oro al mejor actor por su película "The Disaster Artist", Ally Sheedy, de 55 años, escribió en Twitter que no entendía por qué el actor fue invitado a la ceremonia. "James Franco acaba de ganar. Por favor nunca me pregunten por qué dejé la industria del cine y la televisión", escribió además Sheddy, que trabajó con Franco tres años atrás en una obra de teatro en el circuito off de Broadway. Los mensajes luego fueron borrados. "No tengo idea de qué le hice a Ally Sheedy", reaccionó el actor en el programa "The Late Show with Stephen Colbert" el martes. "Siento un gran respeto por ella, no sé por qué estaba enfadada, borró los tuits, no sé, no puedo hablar por ella", agregó.

Franco negó todas esas acusaciones recientes, incluyendo las de otra actriz, Violet Paley, que también arremetió contra él en Twitter. "¿Recuerdas la vez que me empujaste la cabeza en un coche hacia tu pene expuesto? ¿O la otra que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años, después de que te descubrieron haciendo lo mismo con otra chica de 17 años?", escribió Paley.

A lo que James Franco respondió en el programa de Colbert: "Las cosas que he escuchado, que han estado en Twitter, no son exactas, pero apoyo totalmente a las personas que salen del silencio y pueden tener voz porque no han sido escuchadas durante mucho tiempo, así que no quiero callarlas. Es algo bueno y las apoyo". "Si he hecho algo mal, lo arreglaré".

Una conferencia programada para el miércoles por el New York Times con James Franco y su hermano, Dave, con motivo del lanzamiento de su película, fue cancelada.