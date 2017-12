Stallone niega haber violado a una mujer en los años 90 Sylvester Stallone. / Afp El actor ha visitado un conocido despacho de abogados de Los Ángeles para buscar asesoramiento acerca de las acusaciones en su contra EFE Los Ángeles Sábado, 23 diciembre 2017, 08:19

El actor y director estadounidense Sylvester Stallone negó haber violado a una mujer en los años 90. El portal especializado en noticias de famosos TMZ ha informado este sábado de que el artista visitó un conocido despacho de abogados de Los Ángeles para buscar asesoramiento acerca de las acusaciones en su contra.

Medios locales se hicieron eco esta semana de un informe policial registrado en la ciudad californiana de Santa Mónica en el que una mujer acusaba a Stallone de haberla violado en los años 90. Hasta el momento, esta mujer, de la que no se conoce su identidad, no ha presentado una denuncia contra el protagonista de 'Rocky'. Stallone negó esas alegaciones y tiene previsto acudir a las autoridades para acusar a la mujer de haber mentido en un informe policial.

No se trata de la primera persona que señala a Stallone por presuntos delitos sexuales ya que el pasado noviembre el tabloide británico 'Daily Mail' aseguró que el actor fue acusado de agresión sexual por una joven de 16 años durante el rodaje de una película en Las Vegas (EE UU) en julio de 1986. La adolescente denunció ante la policía que fue "intimidada" para mantener relaciones sexuales con el actor, que entonces tenía 40 años, y su guardaespaldas Mike De Luca en el hotel Las Vegas Hilton. La joven relató que inició una relación sexual con Stallone y el actor animó a De Luca a unirse a ellos.

El testimonio que recogió el informe policial subrayó que ella estaba "muy incómoda" con el encuentro, pero sintió que "no tenía elección". De Luca forzó a la adolescente a mantener sexo oral con él antes de penetrarla, mientras que Stallone hizo que mantuviera sexo oral con él. Tras ese episodio, la adolescente aseguró que Stallone la amenazó para que no contara a nadie lo ocurrido y no quiso que se presentaran cargos contra ninguno de los dos hombres porque se sentía "humillada y avergonzada", además de "asustada". Stallone también rechazó en esa ocasión las acusaciones en su contra.

Tras el escándalo en torno al poderoso productor Harvey Weinstein, Hollywood vive inmerso en una enorme polémica ante el goteo constante de nuevas acusaciones de abuso y acoso sexual que salpican a actores como Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Louis C.K. y cineastas como Bryan Singer, Brett Ratner, John Lasseter y James Toback.