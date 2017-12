Siete exactores acusan de abuso sexual al productor Gary Goddard Anthony Edwards, el primero en denunciar al productor. Algunas víctimas denuncian «el manoseo en los muslos durante pausas de alguna producción o caricias en paseos por lugares oscuros de Disneylandia» COLPISA / AFP Jueves, 21 diciembre 2017, 02:42

Siete exactores infantiles denunciaron haber sido abusados por el productor de Hollywood Gary Goddard en la década de 1970, sumándose a la acusación que hace más de un mes hizo el también actor Anthony Edwards. El diario Los Angeles Times publicó este miércoles entrevistas a otros siete hombres que contaron sus historias motivados por Edwards, conocido por su trabajo en la serie 'Urgencias' y en la cinta 'Top Gun' y que dijo que Goddard -su mentor y representante en sus comienzos- abusó sexualmente de él desde que lo conoció siendo adolescente y durante años.

Las nuevas presuntas víctimas dijeron al diario que los avances del productor iban desde "el manoseo en los muslos durante pausas de alguna producción o caricias en paseos por lugares oscuros de Disneylandia, hasta repetidos incidentes de abuso sexual durante viajes por el estado" de California.

Entre quienes lo denunciaron destacan Bret Nighman, Mark Driscoll, hoy productor de grandes series, y Linus Huffman, que actuó a los 13 años en una adaptación de Goddard de 'Oliver'. "Se sentaba a mi lado y ponía sus manos entre mis piernas y me decía: 'Estoy muy orgulloso de ti' y se movía contra mi entrepierna", indicó Huffman.

El publicista del productor, Sam Singer, dijo a la AFP que Goddard no respondería a estas acusaciones. "Si fuera posible probar su falsedad, el señor Goddard debatiría estas acusaciones de hace 40 años, pero como no es posible, no lo hará".

El mundo del entretenimiento vive desde octubre un terremoto por las decenas de denuncias públicas de acoso, abuso sexual y violación contra personalidades tan poderosas como el productor Harvey Weinstein, el actor Kevin Spacey y el humorista Louis CK.