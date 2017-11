'Perfectos desconocidos': Muéstrame tu móvil y te diré quién eres 01:27 Belén Rueda en 'Perfectos desconocidos'. «¿Es sano contarlo absolutamente todo?», se pregunta Belén Rueda, protagonista de la última y «frenética» película de Álex de la Iglesia JAVIER DE IRUARRIZAGA Madrid Miércoles, 29 noviembre 2017, 06:34

Cuatro parejas se reúnen en torno a una mesa para cenar tranquilamente como muchas otras veces. Esta vez, sin embargo, surge una propuesta ¿Qué pasaría si se dejasen los móviles encima de la mesa, al alcance de todos? Llamadas, SMS, WhatsApps, notificaciones de Instagram o Facebook, compartidas al instante por todo el mundo. ¿Un juego inocente o una propuesta peligrosa?

Ese es el planteamiento a partir del cual Álex de la Iglesia desarrolla 'Perfectos desconocidos', un 'remake' de la original italiana del mismo nombre dirigida por Paolo Genovese y que rompió varios récords de recaudación en su país. Para la versión española el director bilbaíno recurrió a un elenco acorde con las expectativas: Belén Rueda, Eduardo Noriega, Dafne Fernández, Juana Acosta, Ernesto Alterio, Eduard Fernández y Pepón Nieto.

“La película tiene un sello muy de Álex pese a que el guión no lo redactó él. Tú ves las dos películas y te parece que no dicen lo mismo. La italiana es muy pausada, y la española es frenética”, cuenta Belén Rueda, quien encarna a Eva, una mujer moderna y resuelta, pero que esconde algunos incómodos secretos.

De la Iglesia, por su parte, aclara que existen diferencias en las versiones, y explica que “la italiana es mucho más introspectiva, es diferente. Yo soy una persona más frívola, me gusta reírme de las cosas que me angustian, como las relaciones de pareja”. Aclara, sin embargo, que las películas sí confluyen en el anhelo de “que haya una segunda oportunidad”, pues considera que “el móvil es como una pistola; ten cuidado porque igual se te dispara y matas a la abuela. Hay que usarlo con precaución”.

A medida que la historia avanza el juego se va volviendo en contra de los participantes que han sido sorprendidos con esta dinámica autodestructiva. El actor Eduardo Noriega confiesa al respecto que “no me expondría al juego, pues muchas veces el que busca encuentra, pero con un resultado fatal. La ignorancia evita muchos disgustos, y la sinceridad está sobrevalorada”.

Belén Rueda coincide con esa opinión y se pregunta “¿tenemos que contarlo todo? ¿Es sano? Hay cosas que son sólo tuyas, que no tienen por qué ser infidelidades. A lo que el director complementa, “tú eres tus secretos, no puedes soltarlo todo pues en algún momento quedarás vacío”.

Pero no todo se trata de infidelidad, sino que la historia va revelando disputas familiares, choques entre amistades y secretos entre compañeros de toda la vida. “En el rodaje se puso la cámara en ciertos sitios para que no te pierdas nada. Con eso se logra ver todo lo que a los personajes les pasa por dentro, las mentiras, los secretos, lo que ocultan, dicen o callan. Como espectador no te pierdes ni un plano ni una mirada, te hace estar como en el centro de la mesa”, explica Pepón Nieto, único de los actores que ya había trabajado anteriormente con el director. Belén Rueda concuerda, y añade que “el espectador consigue ser el juez público de todo lo que pasa, conoce la reacción de todos porque tiene ojos en todos los sitios”.

La película se estrenará en los cines el viernes con el propósito de emular el éxito de la original italiana, esta vez, sin embargo, bajo una dirección y elenco español.