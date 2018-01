Diane Keaton defiende a Woody Allen: «Es mi amigo y continúo creyendo en él» Diane Keaton. / Reuters Las declaraciones de Diane Keaton de hoy se unen a las recientes afirmaciones de Alec Baldwin, quien opinó que «renunciar» a Woody Allen es «injusto y triste» EFE Los Ángeles Martes, 30 enero 2018, 11:32

La actriz estadounidense Diane Keaton salió hoy en defensa del cineasta Woody Allen, quien está en el centro de la polémica por abusar presuntamente de su hija adoptiva Dylan Farrow en 1992, y señaló que sigue creyendo en su inocencia. "Woody Allen es mi amigo y continúo creyendo en él", dijo Keaton, una de las grandes musas del realizador neoyorquino, en su cuenta de Twitter.

La protagonista de 'Annie Hall' (1977) o 'Manhattan' (1979) invitó además a sus seguidores en esta red social a ver una entrevista a Woody Allen emitida en 1992 por el programa '60 Minutes'. En esa conversación televisiva, Allen negó haber abusado sexualmente de Dylan Farrow cuando era una niña, unas acusaciones que han vuelto a salir a la luz en los últimos meses ante la catarata de casos de agresión sexual en Hollywood y por el impulso de los movimientos 'Me Too' (Yo también) y 'Time's Up' (Se acabó el tiempo).

Dylan Farrow, la hija adoptiva de Woody Allen y Mia Farrow, que ahora tiene 32 años, ofreció a mediados de este mes su primera entrevista en televisión, en la que reafirmó sus acusaciones contra el cineasta. "Todo lo que puedo hacer es contar mi verdad y esperar que alguien me crea en lugar de solo escucharme", dijo. La acusación de Dylan Farrow contra su padre salió originalmente a la luz en 1992, en medio de la tormentosa separación de Woody Allen y Mia Farrow en la que la actriz ganó en los tribunales la custodia de sus hijos.

Allen había iniciado en esa misma época una relación con otra hija adoptiva de Farrow, Soon-Yi Previn, que tenía 19 años y con la que finalmente se casó en 1997. En 2014, Dylan Farrow envió una carta a The New York Times en la que contaba cómo el realizador había abusado de ella, pero los hechos ya habían prescrito legalmente.

Las declaraciones de Diane Keaton de hoy se unen a las recientes afirmaciones de Alec Baldwin, quien opinó que "renunciar" a Woody Allen es "injusto y triste". "¿Es posible apoyar a los supervivientes de la pedofilia y de abusos y acosos sexuales y, al mismo tiempo, creer que Woody Allen es inocente? Así lo creo", escribió en Twitter.

Sin embargo, Keaton y Baldwin son sólo una minoría en Hollywood frente a los intérpretes que han mostrado en los últimos días su arrepentimiento y tristeza por haber trabajado con Allen. Como muestra, Rebecca Hall y Timothée Chalamet donaron sus sueldos correspondientes a sus papeles en películas de Woody Allen, Selena Gómez hizo una importante contribución a 'Time's Up', y Greta Gerwig dijo tenía remordimientos por haber trabajado en la película 'To Rome With Love' ('A Roma con amor', 2012).

Asimismo, Kate Winslet admitió el domingo, en un encuentro con críticos de cine en Londres, que lamenta las "malas decisiones" que tomó al haber trabajado con ciertos cineastas, si bien no los mencionó directamente. Después del escándalo en torno al productor Harvey Weinstein, acusado de decenas de casos de agresión sexual, numerosas revelaciones del mismo tipo salpicaron a artistas como Kevin Spacey, Dustin Hoffman, James Franco, Brett Ratner, John Lasseter, Louis C.K. o Bryan Singer.