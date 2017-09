Detrás del mito de Jacques Cousteau se esconde una complicada intimidad Lambert Wilson interpreta a Jacques Cousteau en 'Jacques'. Jérome Salle dirige un 'biopic', que se estrena el viernes en España, donde presenta un «particular retrato» sobre el explorador francés VÍCTOR NÚÑEZ Madrid Miércoles, 13 septiembre 2017, 07:12

Detrás del primer hombre que desveló al mundo los secretos de los océanos, se escondía un padre tan duro como sentimental, un marido mujeriego, un jefe déspota, un cineasta que sabía administrar su fama, un explorador dueño de una curiosidad desbordada y un ambientalista empecinado. Jacques Cousteau (1910-1997) «fue un personaje difícil de entender de forma íntima y tardé años en concluir un guión y una película equilibrada», dice Jérome Salle, guionista y director de 'Jacques', el 'biopic' sobre el oceanógrafo francés que se estrena el próximo viernes en España.

El largometraje cuenta cómo después de un accidente en un avión militar, Cousteau decide emprender, con el apoyo de su esposa, un larga y completa investigación marítima, haciendo énfasis en los territorios inexplorados, a bordo de un barco llamado 'Calypso.' Durante esos años de trayecto (registrados en material fílmico para divulgarlo por todo el mundo), el investigador vive toda una odisea dedicada a la ciencia, la fama y la televisión.

«La película no está apoyada por la Fundación Cousteau ni por ninguna de las familias de Cousteau, porque hay varias, pues no se entienden entre ellas. Por eso preferí mantener mi libertad y no necesitar la aprobación de nadie. Hablé con todos, pero lo que cuento es mi punto de vista», explica Salle, que también ha dirigido películas como 'Zulo' y 'The Tourist.'

El actor francés Lambert Wilson encarna en la pantalla al hombre que llegó a lo más profundo del reino acuático y, para ello, lo primero que tuvo que hacer fue bajar de peso. «Perdí 10 kilos en dos o tres meses. Porque Cousteau era realmente flaco», aguye el intérprete que ha participado en filmes como 'Matrix' o 'Catwoman' y que considera que el verdadero tema de 'Jacques' es «la relación de un padre con su hijo adulto. Las diferencias que los separan y lo que los une: la ecología».

La película muestra auténticos paraísos submarinos y paisajes deslumbrantes de la Antártida. «Casi no recurrí a los efectos especiales», asegura Jérome Salle, «Me parecía importante filmar en la propia naturaleza y no entre pantallas verdes. Sólo incluí parte de la fauna del mediterráneo, porque por desgracia hoy se ha extinguido», apunta el realizador que admira a Cousteau desde que era un niño.