Daniel Craig confirma que 'Bond 25' será su despedida como 007

El actor Daniel Craig confirmó este pasado martes en el programa televisivo 'The Late Show' que volverá a encarnar al agente James Bond en la que será la cinta número 25 de esta exitosa saga de espionaje, pero al mismo tiempo asegurando que será su última interpretación de dicho personaje.

"¿Volverás a ser James Bond?", preguntó en la entrevista el presentador Stephen Colbert, a lo que Craig respondió con un escueto "sí". De esta manera, Craig matizó la exclusiva desvelada en julio por el diario The New York Times y de la que recientemente se había hecho eco el periódico británico The Sun.

The Sun había comentado que Craig negociaba protagonizar otras dos películas de James Bond, mientras que el propio actor inglés había dicho que preferiría «cortarse las venas» antes de volver a ser el espía más famoso de la historia. Parece, por tanto, que han llegado a un punto intermedio en sus exigencias.

El 25º film del famoso agente 007, titulado provisionalmente 'Bond 25', será la quinta película en la que Craig sea el protagonista tras 'Casino Royale' (2006), 'Quantum of Solace' (2008), 'Skyfall' (2012) y 'Spectre' (2015). Estas dos últimas cintas recaudaron juntas unos 1.700 millones de euros por todo el planeta, según la web especializada Box Office Mojo.

Tom Hiddleston o Idris Elba

Los rumores y desmentidos acerca del futuro de Craig en esta saga fueron frecuentes en los últimos tiempos y abrieron la puerta a quinielas para un posible sucesor, en las que sonaban como candidatos los actores Tom Hiddleston, Idris Elba y Damian Lewis.

EON Productions y Metro-Goldwyn-Mayer, empresas propietarias de los derechos fílmicos sobre las historias del agente 007, desvelaron en julio por medio de una nota de prensa que la nueva película sobre Bond se estrenará en EE UU el 8 de noviembre de 2019.

Las compañías afirmaron que los detalles adicionales acerca de distribución, reparto y director de la cinta se anunciarían "en una fecha posterior". Y el guion del nuevo largometraje correrá por cuenta de Neal Purvis y Robert Wade, que han escrito todas las películas de James Bond desde 'El mundo nunca es suficiente' (1999).