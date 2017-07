Bloqueo emocional en la pantalla de cine

Los médicos lo llaman alexitimia: es la incapacidad de mostrar sentimientos a los demás, un trastorno que afecta a aproximadamente el 10% de la población y que puede convertir las relaciones familiares en un infierno. El actor Roberto Álamo lidia con esta patología en 'Alegría, tristeza, miedo, rabia', la nueva película del director vasco Ibon Cormenzana.

La historia de este hombre incapaz de sentir, en la que participan también Carlos Bardem y Manuela Vellés, se rueda estos días en Madrid. «Es un drama con final feliz, una película que se abre a disfrutar de la vida», explica Cormenzana (Bilbao, 1972), un cineasta de trayectoria singular que primero estudió Económicas y después, gracias a sus conocimientos sobre números, se convirtió en un productor de éxito, con cintas como 'Blackthorm' o 'Blancanieves', por la que ganó un Goya. «Trabajé de economista y luego hice un curso en Londres, 'Cómo aprender cine en ocho fines de semanas', con Terry Gilliam. Esa fue mi teoría del cine, todo lo demás lo aprendí en la práctica, rodando cortometrajes», recuerda Cormenzana. De este primer periodo data también su primera película como director, 'Jaizkibel' (2001), un drama sobre el suicidio que el cineasta decidió rodar después de que una amiga suya se quitara la vida. «Pero 'Alegría, tristeza...' es un drama luminoso, una historia que habla de las emociones», agrega Cormenzana, que asegura que desde el principio pensó en Roberto Álamo y Carlos Bardem como personajes del largometraje.

El peso de la película recae sobre Álamo, una de las grandes estrellas del cine español. Ganador de dos Goyas, incluido el de mejor actor principal por 'Que Dios nos perdone', se mete en la piel de un bombero que sufre un shock traumático que le bloqueará cualquier tipo de expresión de las emociones. «Me ofrecieron el papel, me llegó el guión a casa y a la página 20 ya pensaba: 'Yo quiero hacer esta película'», cuenta Álamo, que considera que con esta interpretación rompe, de alguna manera, con cierto encasillamiento en papeles de tipos duros. «No tiene nada que ver con lo que he hecho anteriormente. Es más rico e interesante poder dotar a los personajes de cierta humanidad. Además, me gusta aportar mis taras emocionales siempre que convenga», desvela.

Desde el primer momento, con una escena en la que es incapaz de hablar con su hija, Álamo muestra los problemas emocionales de su personaje. «Lo pasé fatal», admite, «porque tenía que besar a mi hija y no podía hacerlo. Yo, que me siento un padrazo en la vida real, me veía después y me emocionaba». «Debe de ser verdad que me van los papeles para adentro, pero a mí me gustan los tipos y las tipas complicados. En literatura y en cine aprecio los personajes que tienen cosas que resolver, y por eso me va bien la gente que tiene dificultades para vivir, para amar o para ser amado», continúa.

Como principal apoyo en la película contará con un clásico del cine español, Carlos Bardem, que en la cinta es el jefe de los bomberos y un «más que amigo» de Álamo que «llegará a cometer negligencias por amor a él». Se trata de la primera ocasión en la que los dos actores madrileños trabajan juntos y Bardem lo considera «una suerte». «Estoy feliz porque le admiro y trabajamos con los mismos códigos. Nos hemos entendido muy bien», señala el protagonista de 'Alacrán enamorado', que se congratula por participar en una cinta que mezcla la acción con la trama psicológica. Además, el reparto se completa con Pedro Casablan, Maggie Civantos y la niña Claudia Placer.

Cormenzana ha escrito el guión junto con el autor teatral Jordi Vallejo y prevé que el rodaje, que se irá en los próximos días a Navarra, se prolongue hasta el 1 de septiembre y que el estreno, previo paso por algún festival (Málaga o San Sebastián), tenga lugar en 2018. La cinta está producida por Arcadia Motion Pictures, responsable también de 'Abracadabra', que llegará a los cines el 4 de agosto, y de largometrajes como 'La teta asustada', 'Proyecto Lázaro' y 'No llores, vuela'.