Se apaga la voz de Morgan Freeman y Gandalf El actor de doblaje Pepe Mediavilla ha fallecido a los 77 años CHRISTIAN LLANO Jueves, 19 abril 2018, 13:12

Era una de las voces más características del cine de habla hispana. El actor de doblaje José Fernández Mediavilla, más conocido como Pepe Mediavilla, ha fallecido a los 77 años como consecuencia de una enfermedad que él mismo confirmó que sufría el pasado año.

El intérprete, famoso por dar voz a actores de la talla de Morgan Freeman o Ian McKellen, ha fallecido este jueves 19 de abril, según ha confirmado la página oficial de Facebook del artista.

Fue precisamente en esta misma página donde se publicó, a principios del año 2017, una carta en la que el propio Pepe Mediavilla relataba las dificultades de su enfermedad: «Estoy enfermo por algo que me ha salido en el corazón, y ha corrido hasta la sangre y se ha agravado con la diabetes. Para no hacerlo largo, diré qu estoy en silla de ruedas para no caerme más. Cuando quiero ponerme de pie pierdo el conocimiento. No sé cómo no me he matado, porque me he caído más de cincuenta veces, por eso ando en silla de ruedas, para no caerme».

Pepe Mediavilla también creó un canal de Youtube para entremezclar dos de sus grandes pasiones, la poesía y la música. Este canal contaba con un gran número de visualizaciones.

Reacciones en redes

Las redes sociales se han echo eco del fallecimiento de Pepe Mediavilla, aportando numerosas muestras de condolencia para los allegados del actor, así como el agradecimiento al intérprete por sus grandes papeles en el doblaje.

Han sido varias las personalidades famosas que han transmitido las condolencias a los familiares del fallecido y han recordado muchos de sus grandes papeles: Spock en 'Star Trek', el reo de 'La Milla Verde', Gandalf en 'El Señor de los Anillos', Baloo en 'El Libro de la Selva' o Morgan Freeman en 'Seven'.