Amazon Studios suspende a su presidente tras una denuncia de acoso sexual

Amazon Studios, filial cinematográfica de Amazon, ha suspendido a su presidente, Roy Price, debido a una reciente denuncia de acoso sexual hecha por la productora de televisión Isa Hackett durante una entrevista en el semanario The Hollywood Reporter.

Hackett, hija del escritor Philip K. Dick y productora de la serie 'The Man in the High Castle', contó que Price le había hecho repetidamente propuestas sexuales en julio de 2015. Afirmó así que Price, de 51 años, le había hecho insinuaciones lascivas en un taxi de camino a la fiesta de la Comic-Con en San Diego (California, EE UU).

Relató que ella le había dejado claro que no estaba interesada puesto que es lesbiana y tiene esposa e hijos; pero Price insistió, de acuerdo a la revista, e incluso se le acercó en la fiesta y le dijo al oído: "sexo anal". Hackett, de 50 años, comentó que ya había informado sobre este comportamiento a ejecutivos del estudio, quienes iniciaron una investigación; sin embargo, nunca más fue informada al respecto.

McGowan y Weinstein

Estas acusaciones han coincidido con las de la actriz Rose McGowan reprendiendo al jefe de Amazon, Jeff Bezos; así, ha afirmado que la compañía ignoró su denuncia de que el magnate Harvey Weinstein la había violado.

McGowan, de 44 años, afirmó que repetidamente había advertido a Amazon sobre Weinstein, usando las siglas "H.W.", y había solicitado no tener que trabajar con el productor; pero un ejecutivo le indicó que "eso no había sido probado".

"@jeffbezos, reclamo que deje de financiar a violadores, presuntos pedófilos y acosadores sexuales. Me encanta Amazon pero hay cosas podridas en Hollywood", ha escrito McGowan en Twitter mientras la compañía ha admitido estar "estudiando qué opciones hay para los proyectos en curso" con The Weinstein Company.