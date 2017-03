'Grease' prepara su reencuentro

Olivia Newton-John ha anunciado una reunión del reparto original de 'Grease' para celebrar el 40ª aniversario de la película. La esperada reunión entre Newton-John, Travolta y compañía tendría lugar en 2018, para conmemorar los 40 años desde el estreno de 'Grease' que puso a todo el mundo a bailar en 1978.

Así lo ha desvelado la actriz y cantante australiana, de 68 años, en declaraciones a The Mirror: "Estamos pensando en algo, pero todavía no tenemos nada confirmado. No me puedo creer que ya sea el 40 aniversario de Grease, el tiempo pasa muy rápido. Es muy emocionante".

El 40 aniversario de Grease podría ser una de las últimas actuaciones de Newton-John, antes de que se retire del negocio del entretenimiento al que lleva ligada 50 años: "Mientras el tiempo pasa, pienso en hacer menos y tener más tiempo libre".

Grease ha tenido que hacer frente recientemente a alocadas teorías fan que afirmaban el hecho de que fuese un musical de zombies, en palabras de Newton John, o que toda la trama se tratara simplemente de un sueño muy bien elaborado de Sandy.

Después de un acaramelado verano juntos, Danny y Sandy ven como sus caminos se separan... hasta que el comienzo de las clases en su instituto vuelve a unir sus destinos. Eso si, ya no son los mismos. Ahora Dany no es aquel joven encantador que enamoró a Sandy y su actitud atenta ha sido sustituida por lo chulesco y el descaro. Así comienza el clásico musical.