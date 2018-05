El cine se quedó con los astronautas machotes y los 'yuppies' de Wall Street 'Elegidos para la gloria' y 'La hoguera de las vanidades' llevaron a la pantalla con cierta fortuna la obra del escritor estadounidense OSKAR BELATEGUI Martes, 22 mayo 2018, 23:30

Tom Wolfe no tenía en alta estima al cine y la televisión. «Ahora todo el mundo quiere hacer lo mismo: escribir para la televisión y hacer los guiones de 'Los Simpson'. Y yo, la verdad, no quiero tomar parte de algo en lo que no puedo ser nombrado o identificado», observaba en 2013, cuando le tocaba promocionar 'Bloody Miami'. Su capacidad de observar detalles que a otros pasan desapercibidos brilla en murales de la vida estadounidense de difícil traslación al cine. Dos de sus grandes obras conocieron versiones cinematográficas con más que aceptables resultados. 'The Right Stuff' (1983), que podría haberse traducido 'Con dos...', se conoció en nuestro país como 'Elegidos para la gloria'. Sam Shepard, Scott Glenn y Ed Harris aportaban sobredosis de testosterona a esta larguísima epopeya -cuatro horas en su montaje original- que detallaba la carrera que el hombre emprendió para conquistar el espacio. Algo parecido a lo que hicieron los primeros colonos de Norteamérica, pero con vehículos más sofisticados. 'Elegidos para la gloria' es un apasionante estudio social y familiar, que basa gran parte de su calidad en una buena factura técnica, unos cuidados personajes con sombras y una destacable ambientación. Wolfe dibujó a unos vaqueros fanfarrones inmersos en una maquinaria que quería hacer de ellos autómatas sin emociones. 'La hoguera de las vanidades' (1990) arrancaba con un larguísimo travelling de un resacoso Bruce Willis llevado en volandas hasta un grupo de periodistas. Él nos contará la historia de un 'yuppie' (Tom Hanks) que una noche se confunde de salida en la autopista y, en vez de en Park Avenue, aparece en el Bronx, atropellando a un hombre negro y dándose a la fuga. Brian de Palma levantó un artefacto aparante, con recursos cinematográficos de lo más vistoso, aunque no fue capaz de capturar toda la complejidad y el clima moral de la novela.