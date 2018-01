El 40 por ciento de los cánceres son evitables llevando una vida sana En España, los tumores más habituales son el colorrectal, el de próstata, el de pulmón, el de mama, el de vejiga y el de estómago D. ROLDÁN MADRID. Martes, 30 enero 2018, 01:06

Una dieta rica en verduras, fibras y fruta y pobre en carne roja; hacer ejercicio de forma habitual, y no fumar y beber con moderación, aunque es mejor no tomar alcohol. Son las cuatro recomendaciones habituales para mantener una vida saludable que evitarían cuatro de cada diez casos de cáncer, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Unas pautas que necesitan ser incentivadas, como en la pelea contra el cigarrillo. «España es uno de los países donde más se fuma a pesar de la ley antitabaco», comenta la doctora Ruth Vera, presidenta de SEOM. «Subir el precio de la cajetilla y ampliar los espacios donde no se puede fumar son las dos mejores medidas para luchar contra el tabaquismo», indica el doctor Luis Paz-Ares. Además, la doctora Vera destaca el gran desconocimiento (nueve de cada diez españoles) que hay sobre los otros cánceres que provoca el tabaco además del de pulmón. «Provoca cáncer en la zona de la boca, de estómago o de esófago», recordó la presidenta de la SEOM en la presentación del informe 'Las cifras del cáncer 2018'.

En este estudio, los oncólogos destacaron que durante el año pasado se diagnosticaron 228.482 nuevos casos; pero también recalcaron que la supervivencia de los pacientes con cáncer está aumentando de forma continua en los últimos años, situándose en el 53% a cinco años. «Hay más personas con cáncer porque viven más», indicó la doctora. En cuanto a los tipos de cáncer, el más frecuente (sumando ambos sexos) fue el colorrectal (34.331 casos), seguido por los de próstata (30.076 casos), pulmón (28.645 casos), mama (26.370 casos), vejiga (14.677 casos) y estómago (8.284 casos).

Comparado con el resto del mundo, España presenta una incidencia similar a los países de nuestro entorno más directo, aunque difiere en la distribución. Los más frecuentes, a escala global, fueron los cánceres colorrectales, próstata, pulmón y mama.