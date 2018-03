Se desconoce la fecha exacta, pero a mediados de 1939, y con Europa del Este bajo el control de la Alemania nazi, el británico Ernest Scribbler escribió lo que hoy se conoce como 'El chiste más gracioso del mundo', un texto con una capacidad cómica devastadora que fue clave en la rendición total de las tropas del III Reich. Treinta años después Michael Palin y Eric Idle recrearon este episodio histórico en uno de los sketches más célebres del 'Monty Python's Flying Circus' abriendo la puerta para que el original de Scribbler fuese reinterpretado y referenciado por cómicos como Armando Iannucci, que invoca su poder letal para matar literalmente de risa al que fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1953. De eso trata precisamente 'La muerte de Stalin', del humor y sus declinaciones, ya sea en forma de farsa, sátira o parodia política, un campo de trabajo en el que Iannucci ha experimentado con éxito y del que han brotado sus dos obras más conocidas: las televisivas 'Veep' y 'The Thick of It'.

Contextualizada en los años 50, durante el periodo de purgas y asesinatos arbitrarios que sembró el terror en las altas esferas del Partido Comunista, 'La muerte de Stalin' se aplica con ferocidad en el cultivo de carcajadas ténebres, al tiempo que analiza el colapso interno del régimen y las maquinaciones de la camarilla más próxima a un dictador que con un solo telefonazo hacía temblar hasta la última de las repúblicas de la Unión Soviética. Con un reparto en pleno estado de forma (sobresaliente Steve Buscemi en el papel de un Nikita Kruschev que repasa cada noche con su mujer los chistes que le contará a Stalin para sobrevivir) y lanzando puñaladas desde un texto que ataca cualquier forma de personalismo, Iannucci filma, desde la inconsciencia, lo que en ocasiones parece erigirse en reverso salvaje e iconoclasta de la magistral 'Ser o no ser', de Ernst Lubitsch.