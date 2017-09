«Un chiste que entiende toda la humanidad no es un chiste» Mauro Entrialgo. :: l.r. El curso de verano de la UR acoge hoy la conferencia 'Cómo se hacen los chistes' del dibujante de cómics y guionista de cine y teatro Mauro Entrialgo Historietista, humorista y músico DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Viernes, 15 septiembre 2017, 00:01

Herminio Bolaextra, Tyrex, El Demonio Rojo, Ángel Sefija... son algunos de los personajes de las historietas de Mauro Entrialgo, dibujante alavés de 52 años afincado en Madrid. Colaborador habitual de revistas satíricas como 'El jueves', 'TMEO' y 'Mongolia', ha publicado más de medio centenar de álbumes, como 'De postre, 110 chistes' (2011) en la editorial riojana Fulgencio Pimentel, además de varios discos con su grupo musical Esteban Light, con el que actuó en el festival Actual 2009. También ha sido guionista de cine y teatro. Hoy, a las 19.45 horas en el Espacio Lagares de Logroño, Mauro interviene en el curso de verano de la Universidad de Verano 'Identidad y música' con la conferencia 'Cómo se hacen los chistes'.

-¿Y cómo se hacen los chistes?

-La mayoría de las veces, por instinto. La estructura y contenidos de cualquier chiste obedecen a un esquema que siempre se repite con ligeras variaciones, pero lo habitual es componerlo como se compone una canción popular: de oído, sin reparar qué escalas recorre la línea vocal y por qué va bien con los acordes que suenan en ese momento.

-¿Y un chiste que haga gracia?

-La gracia es un concepto subjetivo. Se puede crear un chiste para que haga gracia a determinado sector de la población, jamás un chiste que «haga gracia» en general. Un chiste que entiende toda la humanidad no es un chiste, es un comentario sin gracia. Por eso el mejor chiste del universo no existe, no es posible fabricar un sombrero que quede bien a todo el mundo. Siempre habrá alguien que diga «no me queda bien ese sombrero» o «ese chiste no tiene gracia».

-¿Puede la música ser humorística?

-Por supuesto. Al menos, la que contiene letra, la cual no deja de ser un discurso humorístico que se pliega, como todos, a sus leyes. Con la instrumental tengo mis dudas. Existen intentos de hacer música 'graciosa', como la de los dibujos animados, pero no he visto a nadie reírse a mandíbula batiente al escuchar la banda sonora de 'Pixie y Dixie'.

-Usted ha hecho muchas historietas y chistes sobre música. ¿Es la música susceptible de hacer chistes sobre ella o sólo la mercadotecnia que mueve algunos géneros?

-El humor, entendido como discurso humorístico intencionado, es una forma de contar cosas. Y podemos contar cualquier cosa de ese modo. Así que podemos hacer chistes sobre todo lo que nos dé la gana.

-Incluso ha hecho usted sus 'pinitos' como músico en el grupo Esteban Light. ¿Continúa abierta esa faceta creativa suya?

-Llevamos un tiempo de excedencia. Mientras tanto, he volcado mis ganas de hacer canciones en otro proyecto musical en solitario: Tyrexitone. Pero este 2017 los Esteban Light hemos cumplido 20 años de existencia y con la misma formación original, lo cual son dos cosas que celebrar, así que no descarto una vuelta a nuestras labores en breve.

«Fragmento poético»

-En una de sus últimas canciones emplearon un fragmento de un discurso de Zapatero ('Un acuerdo para follar', sic) para escribir una letra y titular el disco. ¿Resulta que Zapatero era una verdadera fuente de inspiración?

-No necesariamente. Fue algo espontáneo. Escuché el fragmento del discurso y me pareció tan poético que le puse música en cinco minutos. Por cierto, una vez grabado con los arreglos correspondientes hicimos llegar el disco a Zapatero la última semana de su mandato, vía un contacto que trabajaba en el gabinete de presidencia. No nos respondió nunca.

-¿Y para cuándo una letra con algún gazapo de Rajoy?

-Rajoy inspira poco. De Gallardón sí que escribí una canción hace unos años, antes de que le echaran de ministro. Se titula: «Tú decías que Gallardón no era tan facha».