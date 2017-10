«Hay chicas jóvenes que descubren en el libro que las mujeres no podían votar» La última ganadora del Premio Fernando Lara presenta su novela 'Después del amor' esta tarde en Santos Ochoa Sonsoles Ónega Escritora y periodista M. SOBRINO LOGROÑO. Miércoles, 25 octubre 2017, 23:48

En 'Después del amor', la escritora y periodista Sonsoles Ónega recrea a través de una historia de amor «poliédrico» los vaivenes de la sociedad española y catalana en los tiempos que siguieron a la Segunda República. Esta tarde (19.30 horas), en el Club de Lectura de Santos Ochoa, presenta la novela, con la que ganó el Premio Fernando Lara 2017.

-A algún lector le puede llamar la atención el contraste entre una sinopsis que presenta el inicio de un romance y un título que parece augurar su final. ¿Qué se van a encontrar entre medio?

-El título es una invitación al lector a abrir el libro y encontrarse una historia de amor pletórica que al final nos llevará también a preguntarnos qué hay después del amor. Todas las expresiones del amor están plasmadas aquí: también el amor entre hijos, a los hijos, entre hermanas o, como el propio contexto me lleva a ver también, una historia de amor entre España y Cataluña. No es un historia de amor tradicional, es un amor poliédrico.

-Muchos tipos de amor, pero no en la forma que tiene la sociedad de tratar a la protagonista...

-En los años en que está escrita esta novela, la sociedad ejercía un poder brutal sobre hombres y mujeres, pero singularmente sobre las mujeres. No sé si la sociedad está pintada como el malo de la película, pero sí como el corsé atosigante para las mujeres. Ellos podían tener amantes, casi formaba parte de su propia definición, y en cambio si ellas lo tenían eran sometidas a la censura de esa sociedad.

-¿Qué nos queda de eso?

-A la mujer que conoce o se enamora de otro hombre se la sigue juzgando, pero yo creo que ahora no tenemos un problema de derechos ni de libertades. Sí seguimos acarreando pesos pesados sobre nuestra espalda que nos complican la vida y nos impiden llegar a la meta en igualdad de condiciones que un hombre, pero eso ya no entiende de leyes, entiende de educación y de ir cambiando la sociedad poco a poco.

-Parece que cuando hablamos de la sociedad en su conjunto nunca tenemos nada bueno que decir.

-Cuando hablamos de la sociedad tenemos que usar la generalización y eso muchas veces te hace incurrir en grandes injusticias. En la época de esta novela era tremendamente dura, injusta y perversa con las mujeres. Sin duda lo estamos dejando atrás. Hoy en día una mujer puede casarse, divorciarse o juntarse con quien quiera, no tiene nada que ver con aquel momento histórico.

-¿Nos olvidamos demasiado rápido de cómo era este país?

-Conocer de dónde venimos es tremendamente constructivo para saber a dónde vamos. El libro me ha reconciliado con lectores jóvenes, chicas de 16 o 18 años que descubren con él que las mujeres no podían votar y conocen así de dónde venimos y aprenden a valorar todo lo que hemos conseguido. Es importante mantener el legado de todas las mujeres y hombres que lucharon por lo nuestro.

-En esa línea, este lunes se ha celebrado el Día de las Escritoras. ¿A quién habría recuperado usted?

-Quizá por deformación profesional, porque estoy todo el día en el Congreso de los Diputados, me acordé mucho de Clara Campoamor, que tanto peleó por que las mujeres pudiéramos votar. Se lo jugó todo a una carta, con aquella pelea del sufragio femenino, y la historia y la política fueron tremendamente injustas con ella.

-Usted es cronista parlamentaria. ¿Qué queda de la periodista cuando escribe una novela?

-Nunca dejas de ser lo que eres y hay tics periodísticos de los que no te puedes evadir, como la obsesión por el rigor y los datos. La periodista es un poco pesada y trata de atosigar al escritor haciendo que se detenga en confirmar detalles que en una novela quizás no son necesarios. Yo no me puedo abstraer de la periodista que soy y tampoco lo quiero hacer. El periodismo es gasolina para la literatura.