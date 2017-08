'La chica desconocida' estrena nuevo ciclo de Cine en V.O. en el Bretón

logroño. La última creación de los hermanos Jean Pierre y Luc Dardenne, 'La chica desconocida', abre esta tarde el ciclo de cine estival en el Teatro Bretón de Logroño. Se proyecta a partir de las 20.30 horas en versión original subtitulada y con entradas al precio de 5 euros.

Una noche, después del cierre de su consultorio, Jenny, una joven doctora, escucha el timbre, pero decide no abrir. Al día siguiente, se entera por la policía de que han encontrado, no lejos de allí, a una joven inmigrante muerta, sin identidad. Así comienza este largometraje protagonizado por Adèle Haenel, cuyo personaje tiene un solo empeño: descubrir el nombre de la joven fallecida para que no sea enterrada anónimamente y desaparecer como si no hubiera existido nunca.

Con esta cinta belga abre el Bretón un nuevo ciclo de cine en V.O. que se prolongará hasta el 30 de agosto con proyecciones diarias (excepto los sábados). Mañana, viernes, será el turno de la película griega 'Chevalier' de Athina Rachel Tsangari.