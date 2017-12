César Vea inicia una huelga de hambre por lo que considera una «estafa estatal» Vea, en la planta de energía fotovoltaica en El Villar de Arnedo propiedad del actor y de su hermano. :: J.V. El actor riojano acudirá a las sedes de PP, PSOE y Cs, partidos que considera «responsables» de su «ruina» por la planta fotovoltaica en El Villar DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Sábado, 9 diciembre 2017, 00:02

El actor riojano César Vea inició ayer una huelga de hambre para intentar presionar a los políticos que considera responsables de la «estafa» que ha sufrido. En el 2017 César puso en marcha junto a su hermano una planta fotovoltaica de 100 Kw en El Villar de Arnedo, su localidad natal, en la que habían invertido 300.000 euros pero «un decreto ley con efecto retroactivo del Gobierno de Zapatero la echó atrás». Entonces no pudo hacer frente a un préstamo de un millón de euros firmado con el banco y avalado con la casa de sus padres.

Ayer mismo recogió el aviso de los primeros embargos de sus bienes y publicó en redes sociales el siguiente mensaje: «Hoy, 1 de diciembre, a última hora del día y por cuestiones técnicas comienzo una huelga de hambre.Lo he comunicado al PP, PSOE y Cs, que son los tres partidos responsables de esta barbaridad. Saben perfectamente que el motivo de esta huelga es por una estafa estatal y una chapuza administrativa en el sector de las energías renovables donde mi familia está seriamente perjudicada. ¿Sabéis cuál ha sido la respuesta? Nada. Un ciudadano molesto les sirve más muerto que vivo».

Vea ha emprendido varias acciones para dar a conocer su caso, como apostarse disfrazado de payaso en el Congreso de los diputados de Madrid y rodar el documental 'Sol(d) out. El sol es de todos', por el que el próximo 10 de diciembre recibirá un premio en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Madrid. Antes tiene varios compromisos, el primero, iniciar una huelga de hambre, y el segundo, acudir en medio de la misma, el próximo lunes, al Parlamento Europeo, invitado por Unidos Podemos, para presentar su caso a los eurodiputados. «Hay que seguir peleando. Llegar a esta situación ha sido horrible. Inicio una huelga porque no ha habido una solución», declara César Vea.

LAS FRASES«Llegar a esta situación ha sido horrible. Inicio una huelga de hambre porque no ha habido solución»«El PP ha reconocido que esto es una chapuza administrativa del PSOE, que debía haberse revisado»«Errejón me dijo que este problema se soluciona en un fin de semana en el Congreso»

No obstante, el actor riojano admite que ha conseguido algunas cosas ya, como reunirse con el Ministerio de Industria: «El PP me ha reconocido que esto es una chapuza administrativa del PSOE, que debía de haberse revisado la planta y que hay que buscar una solución». Pero, de momento, sólo palabras. Como las del diputado de Podemos Iñigo Errejón, con quien se reunió recientemente y Vea asegura que le dijo que «este problema se soluciona en un fin de semana en el Congreso».

«Empiezo a pensar que hay hasta mala fe, por eso peleo, para que se haga justicia. Si no hubiera sentencia firme mi caso, como el de otros, porque no soy el único atrapado y algunos ya se han suicidado, ya se hubiera solucionado», advierte Vea. Ahora el riojano señala al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital de España, Alberto Nadal: «Estamos en sus manos. Y que me vida esté en manos de un señor es un disparate que me saca de quicio, esto se parece al circo romano en el que el césar muestra el pulgar hacia arriba o hacia abajo».

Durante su huelga de hambre, en la que afirma que sólo consumirá infusiones, Vea recorrerá las sedes del PP, PSOE y Cs. El fin es llamar su atención, concienciarles, hacerles reaccionar, forzar una solución. «Los responsables directos de mi ruina no dan la cara y es terrible. Entonces, ¿qué me queda?: Una huelga de hambre. Y lo grave es que antes de empezarla mandé una carta a todos y no he recibido ninguna respuesta. Les da igual que me muera, porque pongo en peligro mi salud, o quizá piensen que es mejor porque así no daré más guerra. Y todo por montar un parque eléctrico».