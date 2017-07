Carvin Jones llenará de blues hoy la plaza de la Paz de Haro Carvin Jones, con su guitarra, durante un concierto. :: n.c. El músico estadounidense, que ha tocado junto a artistas como Santana, Joe Cocker y BB King, actuará a las 23 horas DIEGO MARÍN A. Logroño Sábado, 8 julio 2017, 12:00

Primera gran actividad cultural del verano en Haro. A partir de las 23 horas en la plaza de la Paz, de forma gratuita para el público, hoy ofrecerá un concierto Carvin Jones, a quien Eric Clapton definió como «una joven promesa salida de Phoenix a quien considero la próxima revelación entre los músicos de blues».

Carvin Jones inicia en La Rioja su nueva gira nacional 'The big time souvenir', que le llevará a recorrer en dos semanas Valladolid, Jaén, Valencia y Barcelona, entre otras ciudades. No obstante, no será la primera vez que el músico estadounidense actúe en nuestra región ya que en años pasados ya presentó su disco 'Victory is mine', grabado en España, en el Biribay Jazz Club de Logroño. En esta ocasión Jones ofrece esta serie de conciertos como anticipo de lo que será su nuevo disco, titulado igual que su gira, grabado de nuevo en nuestro país y que se espera que sea editado en el 2018.

Símbolo del blues-rock, Carvin Jones ha colaborado con músicos españoles como Carlos Segarra (Los Rebeldes) y Aurora Beltrán (Tahúres Zurdos). En sus directos suele estar acompañado de Mario Ciancarella al bajo y de Levi Velásquez a la batería, con quienes forma The Carvin Jones Band. Nacido en Lufkin (Texas), desde muy joven, a los 8 años, se sintió influenciado por la música de BB King, músico con el que ha llegado a actuar, así como con otros artistas (Santana, Joe Cocker, Jeff Beck, Albert King, Albert Collins, The Animals...).

Con más de 5.000 conciertos a sus espaldas, Carvin Jones es todo un referente del blues y su seña de identidad es su directo y su virtuosismo con la guitarra eléctrica. Él mismo define su estilo con tres palabras: «Tono, control, alma». Y es que, actualmente, lo mismo se siente influenciado por Hendrix que por raperos como Eminem y 50 Cent y hasta por Hulk Hogan por su «carisma increíble».

«Uno de los 50 mejores»

A sus 51 años, y como se podrá comprobar esta noche en la plaza de la Paz de Haro, el blues sigue muy vivo en Carvin Jones. La publicación 'Guitarist Magazine' lo ha nombrado como «uno de los 50 mejores guitarristas de todos los tiempos». Todo un lujo, por tanto, para Haro, que podrá disfrutar de uno de los artistas más destacados de este género musical, un auténtico 'bluesman'.