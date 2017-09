Carlos Echapresto gana el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Sumiller El sumiller riojano Carlos Echapresto. :: jonathan herreros El galardón reconoce que el riojano ha convertido la bodega de Venta Moncalvillo «en una de las más valoradas del país» y destaca su faceta como divulgador de la cultura del vino P.G.M. LOGROÑO. Martes, 26 septiembre 2017, 23:43

El mejor sumiller de España está en La Rioja. El Jurado de los Premios Nacionales de Gastronomía ha concedido el Premio Nacional de Gastronomía 2016 al Mejor Sumiller a Carlos Echapresto, del restaurante Venta Moncalvillo (Daroca de Rioja, La Rioja).

«La profesionalidad de Echapresto ha convertido la bodega del restaurante familiar, con más de 1.300 referencias, en una de las más valoradas de nuestro país», destacó la Real Academia de Gastronomía en el comunicado que anunciaba el galardón. El premio reconoce, además, la experiencia de Echapresto como divulgador de la cultura del vino y muy especialmente de los vinos la DOCa Rioja, a través de su faceta como docente en diversas instituciones y creador de encuentros y cursos de sumillería.

Así, Carlos Echapresto graba su nombre junto a otros profesionales receptores de este reconocimiento de la Real Academia de Gastronomía, que lo entregó por primera vez en 2001. Personalidades como Custodio Zamarra, Juan Ruiz Henestrosa, Josep Roca, María José Huertas, Mariano Rodríguez y Gemma Vela, entre otros, que con su trabajo han ayudado a extender la cultura del vino y a reivindicar su importancia como elemento clave de la gastronomía patria.

Echapresto reconoció ayer, en declaraciones a este diario, que recibió su anuncio como ganador en su categoría como «algo maravilloso». «No me esperaba una noticia así, porque a pesar de que al estar nominado piensas en poder ganar, ver los dos finalistas te hace darte cuenta de la dificultad que esto entraña». En su caso, compartió nominación con Josep Martínez, del catalán Vía Veneto y Raúl Miguel Revilla, desde Zalacaín, en la capital española.

Para Echapresto, este reconocimiento «supone el premio más importante que puede recibir un sumiller en España». «Nosotros, En Venta Moncalvillo partimos desde la máxima humildad», asegura, «y llegar a recibir un galardón de esta magnitud no entraba ni en nuestros sueños.» Pero, si bien la magnitud y el flujo de clientes de Daroca de Rioja no puede compararse con Madrid y Barcelona y se aparta de los habituales flujos gastronómicos, la candidatura de Echapresto no escaseaba en apoyos, ya que fue presentada y defendida por la Academia Riojana de Gastronomía.

El próximo lunes 25, tras la entrega oficial de premios que presidirá el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, el galardón al Mejor Sumiller 2016 llegará ya en manos de Echapresto a La Rioja, donde el sumiller considera que repercutirá favorablemente. «Es bueno para La Rioja y para el Rioja», sentencia. «Nuestra apuesta gastronómica tiene uno de los ejes en el vino y su encuentro con la cocina de mi hermano, riojana, con raíces y muy pegada a la sierra de Moncalvillo». No en vano gastronomía y vino han ido siempre de la mano en tierras riojanas y las bondades de esta relación son uno de las consignas que tratan de dar a conocer los profesionales de la cocina de la región. «Unir vino y cocina ha sido siempre nuestra meta», cierra Echapresto.