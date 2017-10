Carl Bernstein afirma que «Trump es inestable y hace cosas extrañas» Carl Bernstein. :: EFE El periodista, que desveló con Bob Woodward el 'caso Watergate', asegura que Julian Assange «no es ningún héroe» D. ROLDÁN Miércoles, 18 octubre 2017, 23:04

madrid. Carl Bernstein lee de forma habitual tres periódicos. Para su visita a Europa, incluyó algún ejemplar británico para estar informado de lo que pasa a este lado del Atlántico, sobre todo en Cataluña. «Genera mucho interés cuando un país occidental se ve en esta situación. Es novedoso y es noticia», señala el veterano periodista, que no quiere dar su parecer sobre la situación actual de España. «No estoy suficientemente informado, salvo lo que he leído», señala Bernstein, quien junto a Bob Woodward provocó la caída de Richard Nixon por el 'caso Watergate'.

Un presidente republicano y polémico. Cuarenta años después, el mismo perfil se repite en la Casa Blanca aunque con notables diferencias. La primera, que el veterano periodista (73 años) rechaza frontalmente a Trump. «Es una presencia maligna», afirmó sin tapujos. «Trump intenta crear una cortina de humo. Nixon también lo intentó por el 'caso Watergate', pero no como lo está haciendo este presidente», añadió. «Hay muchos republicanos, miembros de las fuerzas armadas y del cuerpo diplomático que señalan que Trump no tiene las capacidades para ser presidente. Es inestable», señaló. «Nixon estaba mejor preparado. No digo que Trump no sea listo, sino que hace cosas extrañas», apostilló.

Cortinas de humo ante el «magnífico trabajo» que están haciendo los medios para vigilar a la actual Administración y cómo venció a Hillary Clinton en las elecciones de noviembre de 2016. «Parece que somos (la prensa) el enemigo del pueblo. No lo somos. Los que están en el poder son los que niegan la verdad y mienten», comentó Bernstein, que mostró su rechazo «más profundo» a las noticias falsas que usan para «tapar los trapos sucios».

Y ahí surge Rusia. «Sí que hubo injerencia, pero no sabemos hasta dónde ha llegado», incidió durante un desayuno informativo organizado por 'Vanity Fair'. «Nosotros, en la época del Watergate teníamos miedo a que nos pincharan los teléfonos. Ahora las posibilidades de que te pinchen son muchas más. Es una molestia total», comentó risueño Bernstein. En el país dirigido por Vladímir Putin vive Edward Snowden, uno de los hombres más odiados en Estados Unidos.

Para el antiguo redactor de 'The Washington Post', «no es ni un héroe ni un villano». «Fue irresponsable al revelar elementos que afectaron a la seguridad nacional. Pero también demostró fallos de seguridad y de control de nuestros órganos legislativos», explicó. Menos benévolo es con Julian Assange. «No es periodista, no creo que sea ningún héroe y es bastante peligroso a la hora de manejar información. Lo que ha hecho es poner en peligro la vida de personas de seguridad nacional».