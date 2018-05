Cáritas alerta de que la desigualdad enquistada produce personas «invisibles»

madrid. Hay tres razones por las que Cáritas matiza el alcance de la recuperación económica que muestran las cifras macroeconómicas. «No llega a todas las familias, la desigualdad sigue enquistada y el empleo no garantiza una vida digna», enumera Francisco Lorenzo, director del área de Acción Social de la ONG. «Si comparamos con 2008, año en que no se percibía aún la crisis, la tasa de paro es 7% mayor y el 70% de los hogares no percibe los efectos positivos».

El informe 'El riesgo de invisibilizar a las personas atrapadas en la precariedad', de Cáritas España, indica que el 35% de las familias no llega a fin de mes, el 38% no puede afrontar gastos imprevistos y existen 600.000 familias sin ingresos. «El 20% de la población con más renta gana 6,6 veces más que el 20% con menos ingresos». La movilidad social peligra, según estos indicadores.

Aterrizó en España, desde Colombia, y se encontró con un panorama muy distinto al que soñaba. Ivón Maritza Henao buscó empleo sin éxito. Era 2004. No tenía documentación, sus estudios no tenían validez. Participa entonces en el programa de empleo de Cáritas, que en 2017 permitió que 15.000 personas encontraran trabajo. Henao empieza en una empresa de bicicletas, logra un precontrato, pasa a otra de limpieza. Llega 2009. «Una empresa de inserción no es para que te quedes toda la vida», recuerda. Dos años después, Cáritas le propone dar el salto a un proyecto en ciernes. «Son tantos cambios. Emocionales, físicos, del entorno. Te sientas y piensas: ahora soy socia de una cooperativa. La realidad es la realidad».

Henao es una de esas personas que fueron «invisibles», según Cáritas. Gente a la que la properidad no alcanza. «¿Cuánto hay que esperar para contrarrestar el efecto de la crisis en estas personas que no pueden esperar más?», pregunta Lorenzo.