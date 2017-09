CARA DE TONTO ¿Cuál es la verdadera democracia? El respeto a los demás o como dejo escrito San Mateo: «Lo que queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ella» IGLESIA Sábado, 2 septiembre 2017, 23:47

Cara de tonto es lo que se me pone a mí cada vez que espero al semáforo que va de la Plaza del Ayuntamiento a la Avenida de la Paz. El pasado lunes, a las ocho y media de la mañana, un abuelo que tendría diez años más que yo, apoyado en dos muletas, cruzó en rojo en el momento en que apareció de sopetón un coche que venía de abajo. Frenazo con chirrido incluido. Se bajó del vehículo una joven, lívida y temblando del susto, a interesarse por el anciano al que no llegó a tocar de milagro. Todo quedó en eso, pero no quiero ni pensar la que le hubieran montado a la chavala si llega a tirar al abuelo.

Esto, todos los días y a todas las horas. Y a lo largo de Avenida de la Paz, en ambos sentidos, ni les cuento. Hay no menos de diez pasos de cebra entre los dos carriles. Pasos peatonales más que de sobra, pues están extremadamente juntos, hasta el punto de que los vehículos han de ir a paso de burra. Pues ni por esas. La mitad de la población -es un decir porque será más- pasa por donde quiere, cuando quiere y como quiere.

Yo no sé lo que pasa en otras ciudades, o en otros países. Los pecados de unos, a la larga y sin temor a error, son los mismos que los pecados de todos. Pero una profesora que yo tuve de inglés en la escuela de Periodismo, británica ella y ya algo mayor, nos decía que la democracia, a la hora de la verdad, consistía en respetar los semáforos. ¿Razón que esgrimía? Respetar los semáforos es eso, respeto. Y el respeto a los demás es el primer paso para la convivencia, para el buen entendimiento, para una buena armonía.

Por el hecho de votar -de emitir un voto- yo no me he sentido particularmente «demócrata de toda la vida». A fin de cuentas, esto lo he ejercido -y a conciencia- desde hace cuarenta años. Lo que me ha hecho más tolerante, respetuoso y liberal ha sido el tener en cuenta a los que me rodean, ayudarles, darme cuenta de que existen y de que no estoy yo sólo en el mundo.

Estoy haciendo referencia a lo de los semáforos porque salta a la vista, da a los ojos, es algo clamoroso. Pero es que hay más cosas. Un corrupto no es un demócrata por más que cacaree. Un tramposo con Hacienda no es demócrata por más que presuma. Un broncas que avasalla en la calle y alborota y molesta porque está ¿celebrando? una despedida de soltero, ya puede votar tantas veces quiera y le dejen, en realidad es un dictador que avasalla a los demás. Y el que no respeta a los que van a misa y a la procesión, como el que no respeta al que no quiere ir a la misa ni a la procesión, ya puede llenar su boca de expresiones demócratas en todas las manifestaciones al uso: es simplemente un déspota de tres al cuarto. Y el que tiene un perro al que no controla porque no le da la gana, no lo lleva atado porque «no se le pone», o te grita que él hace lo que quiere cuando le llamas la atención por las heces del bicho en tu puerta, es un tirano que no es más peligroso porque no puede. A muchos convecinos habría que recordarles aquello de «dime de qué presumes y te diré de qué careces». No es demócrata el que quiere sino el que demuestra con hechos que lo es.

La primera instancia democrática que yo conocí no fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, que por otra parte me tuve que meter entre pecho y espalda en Instituciones Públicas y Políticas de Periodismo. ¡No! Yo la aprendí, y creo que bastante bien, en aquello tan viejo -y tan nuevo- del Evangelio: «Así, pues, todo lo que queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ella, pues esta es la Ley y los profetas», de san Mateo 7, 12. Ha sido llamada la Regla de Oro, y realmente lo es. ¿A que sí?