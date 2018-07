El Caparrón Rock Fest llena hoy Castañares de Rioja con la música de cinco grupos Escena de una anterior edición del festival musical. :: chuchi rubio La plaza de la Autonomía recibe desde las 20 horas y con acceso libre a Dakidarría, Funkiwis, El Cuarto Verde, The Cookers y Las Sexpeares J.ALBO Sábado, 14 julio 2018, 15:17

castañares de rioja. El Caparrón Rock Fest vuelve hoy a Castañares de Rioja con toda la fuerza de sus ediciones anteriores. «Tras el buen sabor de boca de las últimas ediciones, el festival sigue apostando por bandas emergentes y con presencia nacional como elemento de reclamo para sus conciertos», dicen desde la Peña Q-Kañeros, promotora del evento que se enmarcará en la plaza de la Autonomía a partir de las 20 horas, con acceso libre, y que reunirá a cinco grupos con estilos muy variados en el objetivo, también, de diversificar la oferta y atraer así a un público más numeroso.

El cartel acoge desde la instrumental mezcla de ska, reggae y punk-rock de la banda gallega Dakidarría, formada por ocho músicos que apuestan «por la energía y la fiesta encima y debajo del escenario», hasta la fusión de funk, rock y hip hop que aportarán los valencianos de 'Funkiwis', surgida en el año 2012 y que en el 2017 editó su tercer disco, 'Mundo roto'. No faltará el que es ya su clásico toque punk-rock, que será aportado por dos bandas riojanas -El Cuarto Verde, dando guerra desde el año 2005, con tres discos en el mercado, y The Cookers-, además de por el terceto vasco, Las Sexpeares y su rock alternativo post-grunge, cuyo último disco (2016) lleva por título 'Me fui de casa'.

Al inicio del festival, con el que colabora el Ayuntamiento, habrá una degustación de chorizo a la sidra y, en su cierre, se volverá a contar con versiones de toda la vida a cargo del DJ local Mikel GH. Con ello, sus promotores esperan consolidar uno de los festivales veraniegos mejor asentados del panorama riojano, por el que han pasado en los últimos años grupos tan reconocibles como Def Con Dos, Zarpazo a Cicatriz, Distorsión y Desakato. «Hablamos de un evento afianzado y en pleno crecimiento», señalan desde la Peña Q-Kañeros, que espera ver llena la plaza.