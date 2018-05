UN CANTO NUEVO «La vida entera es canto. Se canta a la alborada, al mediodía, al caer de la tarde, a la alta noche. Que el canto anula el tiempo, lo detiene, haciendo que el instante se convierta en pura trascendencia» IGLESIA Domingo, 13 mayo 2018, 00:38

El ser humano necesita el canto, tanto como el canto al ser humano: la música y la voz se necesitan.

Hay voces interiores que nos pueblan de música inefable, que lustran el silencio y lo fecundan con savia siempre nueva. Y hay voces que requieren salir y dirigirse al encuentro de aquel que las espera para sentirse vivo, en compañía: la música y la voz crecen hermanas.

Las primeras ternuras de la historia necesitaron sones que mecieran el ensueño infantil recién nacido. Y nacieron las nanas: embeleso de madre hecho aleteo, sonrisa protectora: «¡Ro, mi niño, ro!/ Cierra los ojitos, / que te velo yo».

Los primeros adioses precisaron también, en su nostalgia, de la canción más íntima. Que cantar lo alejado o lo perdido es hermosa manera de acercarlo, de recobrarlo, al menos en la entraña. Rosalía de Castro, al despedirse de su amada Galicia, ya la estaba añorando, preguntándose si sus ojos, tan tristes al marcharse, volverían a verla: «Adiós, ríos; adiós fontes; / adiós regatos pequenos; / adiós vista dos meus ollos: / non sei cándo nos veremos». En ese «no sé cuándo nos veremos» exhalaba no solo su incertidumbre sino la honda «saudade» de su alma.

La vida entera es canto. Se canta a la alborada, al mediodía, al caer de la tarde, a la alta noche. Que el canto anula el tiempo, lo detiene, haciendo que el instante se convierta en pura trascendencia.

Y canta todo el mundo: el sol, el agua, la brisa en los jazmines, la colina; el mirlo en el saúco, el niño, el joven, al son de la guitarra. Canta la profesora y el obrero, el monje y la enfermera, el labrador, que siembra de ilusiones el seno de la tierra. Hasta la soledad canta en su abismo, en su interioridad anochecida, buscando el hilo del amor que salve del laberinto que extravía al alma.

Es piadoso cantar. El rey David cantaba y alababa al Señor, danzando al son del arpa y los tambores, los cuernos y las cítaras. San Agustín, haciéndose eco del salmista, exhortaba a cantar, a renovarse, renovando el canto al Señor del amor y de la vida: «Cantad al Señor un cántico nuevo (...). El hombre nuevo conoce el canto nuevo. Cantar es expresión de alegría..., de amor..., quien ha aprendido a amar la vida nueva sabe cantar el canto nuevo».

¡Qué certero Agustín! No será fresco, alegre, nuevo el canto, si la vida no es nueva, si no es nuevo el amor a cada instante. Que no es solo la boca la que canta, sino el ser, todo el ser, la vida toda, que - fuente inagotable - va haciéndose canción mientras se da: «Cantad con vuestra voz, con vuestro corazón, con vuestra boca, cantad con vuestras costumbres... ¿Queréis rendir alabanzas a Dios? Sed vosotros mismos el canto... Vosotros mismos seréis su alabanza, si vivís santamente».

De Santo Domingo de Silos, natural de Cañas, nos relata Berceo que, tras ser bien instruido en los salmos y cánticos inspirados, «bien leía y cantaba sin ninguna pereza».

¿Cómo ignorar el canto? ¿Cómo no cultivarlo, darle cauce de luz, tararearlo, aunque sea en voz baja? Lo proclamaba Horacio Guarany: «Si se calla el cantor, calla la vida, / porque la vida misma es toda un canto; /si se calla el cantor, muere de espanto / la esperanza, la luz y la alegría...».

¿Cómo no estar atentos a la armonía sacra de la vida, para gustarla juntos, para airearla juntos, siendo todos un canto -el mismo canto- de paz y de esperanza?