Cánticos soul en Riojafórum Hasta quince coristas protagonizan el espectáculo que se verá hoy en el auditorio logroñés. La South Carolina Gospel Chorale exhibe hoy en Logroño la música nacida de las iglesias afroamericanas

logroño. Herencia inmaterial de la historia afroamericana y rico patrimonio de las raíces estadounidenses. Es la música gospel, de la oración al arte, de la iglesia al escenario y, hoy, de América a Logroño gracias a la South Carolina Gospel Chorale, el coro que esta tarde actuará en Riojafórum, dentro de la programación del auditorio para esta temporada.

Liderado por Michael Brown, quien sustituyó como director en 2005 al fundador original de la agrupación, Wayne Ravenell, la formación llega a La Rioja para compartir una muestra vibrante del conmovedor soul tradicional y el gospel moderno. La historia del género, desde los espirituales de los esclavos afroamercianos hasta los sonidos actuales de las misas dominicales, desfilará a partir de las 20.30 horas sobre las tablas del auditorio logroñés. Tradición y modernidad se mezclan en una actuación que recurre igualmente a las primeras canciones que escucharon los campos de algodón u homenajea las creaciones de Thomas Dorsey, padre del gospel moderno.

'THE SOUL OF GOSPEL' uHoy 20.30 horas. uQuién South Carolina Gospel Chorale, bajo la dirección de Michael Brown. Formación Entre 9 y 15 coristas. uEntradas Desde 20 euros en el anfiteatro y hasta 28 en butacas de patio y palcos.

Para ello, la South Carolina Gospel Chorale adapta su formación a los diferentes tipos de escenario y suma desde nueve a quince voces, que puede acompañar de órgano o piano, además de bajo, guitarra y batería. Los mejores artistas gospel de Charleston han sido elegidos para formar parte de la agrupación y difundir la cultura del género en la ciudad a través de convenciones, conciertos y festivales de todo el mundo. Han actuado en salas por todo el país estadounidense, pero en los últimos años, bajo la dirección de Michael Brown, Ministro Nacional de Música de la Live Ministries Fellowship, también han sumado a su experiencia giras por países europeos como Italia y Alemania.

The South Carolina Gospel Chorale es también una extensión del grupo FOCUS, que participó en las grabaciones de artistas de la talla de The Mighty Clouds of Joy, Dorinda Clark-Cole, Karen Clark-Sheard, Byron Cage, Natalie Wilson o New Direction. Las entradas para su espectáculo de hoy pueden comprarse desde 20 euros, en el anfiteatro, hasta 28 para butacas de patio y palcos.