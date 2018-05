«Aunque cante el 'Ave María' de Schubert me sale mi veta flamenca, no lo puedo evitar» María Toledo presenta esta noche en el Teatro Bretón (20.30 horas) su disco 'Magnética', que considera «la banda sonora» de su vida María Toledo Cantaora PABLO GARCÍA MANCHA Logroño Viernes, 4 mayo 2018, 11:04

María Toledo vuelve a Logroño trece años después de su presentación en el Salón de Columnas con Paco Cortés a la guitarra. Llega otra mujer, con cuatro discos a sus espaldas y después de haber sido doblemente nominada en los Premios Latin Grammy. Presentará esta noche su obra 'Magnética', un disco muy personal y cantando algunos de los temas de los propios artistas a los que rinde tributo: Camela, El Pele, las Grecas y también Camarón o Rocío Jurado, que todos estos mundos caben en la forma de ser de esta joven artista.

-¿Cómo ha sido la evolución de aquella cantaora que llegó a los Jueves Flamencos del 2005?

-La misma ilusión; pero los tiempos han cambiado y me he adaptado a hacer la música que busco y deseo. Cuando empiezas creo que es fundamental estudiar los patrones para hacer el vestido. Luego está genial cambiar de patrones y confeccionar mi propio vestido aunque sea alocado. A mí me gusta el punto que tiene poder hacer lo que a una persona le parece en cada momento. Eso sí, respetando muchísimo el legado de nuestros antepasados.

«No me siento menos pura porque no haga un repertorio clásico, mi música es mi verdad»

-¿Por qué dejó el cante tradicional?

-Nunca lo he dejado; quizás lo muestro menos, porque en los conciertos sigo cantando por soleá, por alegrías, pero lo combino con las canciones que yo compongo. Hacía algo que nadie hace y es lo que realmente me hace feliz: cantar lo que yo compongo, sin tener que preocuparme de reglas o excusas. Necesito sentir sin ningún tipo de prejuicio, sentirme libre en todos los aspectos y hacer lo que me apetecía. Y eso pasa por cantar lo que yo he compuesto. Amor o desamor pero con la armonía andaluza. Aunque cante el Ave María de Schubert me sale mi raíz flamenca. Ése ha sido el lenguaje que he ido inculcando todos los años hasta convertirme en la María Toledo que soy ahora, que es la que realmente siempre he querido ser.

EL CONCIERTO Lugar y hora Teatro Bretón, de Logroño, a las 20.30 horas. Grupo. Voz y piano María Toledo; guitarra flamenca: Jesús de Rosario; percusión: Julio 'El Indio', baile flamenco: Rober 'El Moreno' Gira actual 'Magnética producido por María Toledo y Salomé Limón. Además, María ha contado con la colaboración de músicos internacionales como Abraham Laboriel, bajista de Michael Jackson.

-¿El piano ha sido fundamental en su evolución musical?

-Desde luego. Comencé con él cuando tenía ocho años. Lo que no hacía era tocar y cantar a la vez, aunque sí que estudiaba Bach, Chopin, Beethoven paralelamente a mi formación como cantaora de flamenco. Un buen día junté ambas disciplinas sin pensar jamás que iba a ser mi camino. La realidad es que yo no era una pianista brillante; era muy normal. Destacaba cantando pero en el piano no. Cuando llegaba a clase con las uñas rojas el profesor siempre me abroncaba. Era como la anticlásica. Pero de pronto uno estos dos mundos con la suerte de que lo hago en un programa de la tele a nivel nacional y al día siguiente me llamó la discográfica con la que he sacado los cuatro discos y me dijo que me iban a hacer un disco tocando y cantando. Y empecé a prepararme con toda la ilusión del mundo partiendo una vez más desde cero.

-¿Dónde situaría ahora su música?

-Sabe lo que sucede, que yo no le pondría una etiqueta. Si uno analiza las corrientes que están surgiendo por todos los sitios son imposibles de etiquetar. Si llamamos flamenco a los cantes ortodoxos o lo que cantaba La Niña de los Peines; esto que yo hago es un concepto completamente diferente. No me pongo etiqueta, aunque siento más cercana al flamenco que al pop, nada de eso. Me considero como una cantante muy amplia aunque siempre aflora mi vena flamenca, que es la que me hace vibrar.

-¿Cuáles son los fondos de la música que usted elabora?

-En realidad es algo así como la mezcla de todos los años en los que he ido creciendo y definiendo mi personalidad cantaora. Lo mismo escuchaba a Bach que Antonio Arenas (maestro de Camarón) o Pucherete. O me bajaba a Andalucía con Naranjito de Triana o José de la Tomasa. Pero por la noche me iba de fiesta con mis amigas y escuchaba a Juanito Valderrama o al Indio Gitano. Soy muy ecléctica porque me gusta ir al café Berlín a escuchar jazz o ensayar con música persa. De todo ese combo de ideas, historias, vivencias y músicas es de donde surge la María Toledo más genuina. Y claro, me sale la voz flamenca; lo raro sería que no apareciese. Me considero que vivo dentro de una amalgama y una riqueza musical en la que no existen los prejuicios. No comprendo la música cuando te tienes que parar a analizarla. No me siento libre. ¿Qué es pureza? No lo sé. No me siento menos pura porque no haga un repertorio clásico. Yo me siento pura como persona y mi música es mi verdad. Y todo eso viene desde atrás de muchos años de carretera, desde la gira del Norte cuando apenas era una niña, a presentarme a muchos concursos, peñas flamencas e infinidad de actuaciones.

-¿Cómo la consideran los músicos?

-Me tratan como uno de ellos, que es algo que me gusta. No quiero que me traten como una cantante. Cuando te tratan como a un músico te ponen a su altura. Ahora la cantante debe saber y se tiene que poner en la situación del músico en todo momento.

-¿Cómo ha planteado el concierto?

-Va a ser un homenaje a lo que ha sido la banda sonora de mi vida. Un poquito de Camarón, Los Chichos, Los Chorbos, Las Grecas... Todo eso y después hago un guiño al flamenco clásico, alegrías, soleá... Depende del momento y del público, porque el patio de butacas suele estar lleno de niñas jóvenes que van con sus uñas rojas y su chupas de cuero. Me encanta y me hacer sentirme absolutamente libre. Yo no puedo salir a cantar con un tío delante con un papel y un boli esperando el fallo. Eso es una aberración para el arte y para la música.