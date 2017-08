De la cancha a los escenarios Jesús Sala junto al cartel de la 'Comedia multimedia' que protagoniza su mujer. :: j. rodríguez Jesús Sala Naranjo Productor teatral y exentrenador del Clavijo ESTÍBALIZ ESPINOSA Jueves, 31 agosto 2017, 09:36

Tras veinte años como entrenador de baloncesto (diez de ellos en el Clavijo), el gran salto lo dio hace una temporada, cuando cambió la cancha por los escenarios. Jesús Sala mantiene su afición por la canasta, pero ahora vive de y para el teatro. Y se le ve un «tío feliz», como así se presenta en Facebook y como ayer nos aseguraba en Logroño, donde se encuentra de visita con motivo de la representación (el sábado en el Bretón) de 'Comedia multimedia', obra en la que ejerce de productor y protagoniza su mujer, Inma Cuevas.

Ella, la retorcida de la serie 'Vis a vis', le ha introducido de forma natural en el teatro, del mismo modo que Inma, a lo largo de sus 19 años de relación, ha pasado por asistir a torneos, ser delegada de equipo, llevar marcadores... Un tándem perfecto cuya clave nos la da Inma: «El respeto al espacio y la profesión del otro, y el evolucionar a la par».

«Creo que soy un 'disfrutón', en todo lo que he trabajado siempre lo he pasado muy bien», comenta Sala, cuya nueva etapa teatral le ha llevado a codearse con actores, dramaturgos, directores... Ahora, en Madrid, ve una media de dos o tres obras a la semana, lee muchísimo teatro (incluso en voz alta con su mujer), ha hecho cursos de escritura de dramaturgia... y filtra textos para Inma «con mucho criterio», puntualiza la actriz.

«Al margen de que sea mi mujer, Inma me parece una grandísima actriz»

Se explaya sobre su nueva faceta. «En la productora Kendosan (nombre que homenajea a Kendo, un perro que tuvieron) invertimos nuestro dinero y yo sería como el delegado, el gerente y el director deportivo, es decir, me encargo de la contabilidad, los viajes, las nóminas, de coordinar a todo el equipo... y me encuentro cómodo porque esta coordinación de grupo es lo que hacía como entrenador».

También le encanta ver a Inma sobre el escenario. «Disfruto más de los éxitos de los demás, algo que también me pasaba como entrenador; mi felicidad venía de ver la cara de los que me rodeaban cuando ganábamos. Siempre digo que soy el presidente del club de fans de Inma porque, al margen de que sea mi mujer, me parece una grandísima actriz y disfruto mucho con ella».

Para Logroño no tiene más que halagos, por eso regresan con cierta regularidad, aunque siempre les falta tiempo para quedar con todas sus amistades. «Logroño es el respirar, comer cosas de la huerta, que el tomate sepa a tomate... Para mí es reencontrarnos con tantos amigos y tantas cosas buenas». De hecho, cuando Jesús e Inma entran en la capital riojana suelen comentar: «Acabaremos viviendo aquí, ¿verdad?».