«El Camino de Santiago me ha hecho más abierta y generosa» Kim Ham Hee, ayer en la Casa de los Periodistas. :: miguel herreros La autora coreana recibe hoy en Santo Domingo el V Premio Internacional Aymeric Picaud por la divulgación en su país de la Ruta Jacobea Kim Ham Hee Escritora E.P. LOGROÑO. Sábado, 17 marzo 2018, 00:52

La Liga de Asociaciones de la Prensa del Camino de Santiago (Navarra, La Rioja, Burgos, Palencia, León, Lugo y Santiago de Compostela) reconoce anualmente la labor de divulgación del Camino de Santiago. Y lo hace con el premio Aymeric Picaud, que recibe su nombre del monje que en el siglo XII escribió la considerada como primera Guía del Camino de Santiago.

En esta edición, la premiada es la escritora coreana Kim Ham Hee, quien hoy tendrá su reconocimiento en La Rioja, concretamente en el Parador de Santo Domingo de la Calzada (19.45 horas).

La autora recorrió por primera vez el Camino de Santiago en el 2005 y «me cambió la vida, me ha hecho una persona más abierta y generosa», reconocía ayer en Logroño.

En un muy buen español -al que ha contribuido Google Translate-, Nam Hee aseguró que, antes de hacer la ruta jacobea, «era una persona solitaria, tímida y algo cobarde. No me atrevía a ir al baño fuera de mi casa, y no me gustaba hablar con extraños». Sin embargo, durante el Camino se encontró «con que era la única asiática, y la gente se interesaba por mí por ese hecho», lo que le facilitó hablar con muchas personas.

La experiencia le sirvió para relatar las historias que muchos de aquellos peregrinos le contaron, «a veces cosas secretas de sus vidas, sus vivencias». Así nació, en el 2006, 'El viaje de una mujer sola', donde cuenta su viaje jacobeo y del que se vendieron más de 50.000 ejemplares en su país, que han servido para popularizar la ruta. Tanto, que, en el año 2013, la televisión coreana grabó un reality con Nam Hee haciendo de nuevo el Camino junto con otros cinco peregrinos del país asiático. Una experiencia que, por cierto, no volvería a repetir porque le gusta más hacer el camino en solitario.

En cualquier caso, desde aquel hito, de los 20 coreanos que recorrieron el Camino hace cuatro años han pasado a los más de 4.000 actuales. Una difusión que le ha valido el Premio Aymeric Picaud, que en la presente edición cuenta con el patrocinio de la editorial burgalesa Siloé, Correos con su iniciativa 'El camino con Correos', el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, el Gobierno de La Rioja y la Fundación San Millán de la Cogolla.

Viajar, pero solo

«No he conocido otro Camino más espiritual. No hay ningún otro viaje que te obligue a ser más humilde. No he visto ningún otro itinerario que realmente me haya hecho creer que hay un Dios en todos los seres vivos de la tierra», aseguró la escritora.

Y, sobre todo, como recalcó en varias ocasiones, «lo más importante que me ha enseñado el Camino son las personas, que tenemos todo lo necesario para vivir si no nos complicamos la vida y si sabemos compartir». Por eso ella ha compartido todas las historias de aquella ruta de hace 13 años, además de su propia experiencia.

Dejó su trabajo por viajar y, tras unos años en los que incluso se planteó de nuevo su vida porque encontró una relación que finalmente abandonó, se tropezó con la Ruta Jacobea. La recorrió «pensando qué hacía con mi vida» y decidió continuar viajando, «porque si realmente quieres conocer otra gente y otras culturas, tienes que viajar, y viajar solo», señala convencida.