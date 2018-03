El cambio climático amenaza a la mitad de las especies Incendio en Novo Progresso, en la Amazonía brasileña. :: A. Penner / ap El aumento de la temperatura en solo dos grados pondrá en riesgo a 80.000 familias de animales y plantas en 2080, según WWF J. LUIS ALVAREZ MADRID. Jueves, 15 marzo 2018, 00:37

Si la comunidad internacional no pone en marcha medidas para frenar el cambio climático, el aumento en tan solo dos grados de la temperatura media del planeta podría suponer la extinción de unas 80.000 especies de animales y plantas en el año 2080. Esta es la principal conclusión a la que llega un informe encargado por la organización ecologista WWF a la Universidad de Anglia del Este, en Reino Unido, y a la Universidad James Cook, en Australia.

Ese extermino podría llegar hasta la mitad de las especies en las áreas naturales más ricas del mundo, como el Amazonas o las Galápagos, si las emisiones de carbono continúan creciendo sin parar. El informe, publicado en la revista 'Climate Change' con el título 'Las implicaciones del Acuerdo de París de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para las áreas de biodiversidad globalmente significativas', alerta de que incluso si se consigue el objetivo de no superar ese incremento térmico de dos grados, fijado en la capital francesa, estos lugares podrían perder el 25% de sus especies.

El estudio analiza el impacto del cambio climático en las 35 áreas naturales del planeta con mayor biodiversidad y en las que WWF centra sus esfuerzos de conservación. Para ello, los expertos abordan dos escenarios de fuutro: uno sin disminución de emisiones donde la temperatura media global aumente 4,5 grados respecto a la época preindustrial, y otro de un incremento de dos, que es el límite fijado en el Acuerdo de París. El informe señala que la sabana arbolada de Miombo, hogar de los perros salvajes africanos, el suroeste de Australia y el Amazonas son algunas de las áreas más afectadas. Si hubiera un aumento global de la temperatura media de 4,5 grados se prevé que el clima sería inapropiado para muchos de los animales y plantas que viven allí.

Más cerca de España, el área mediterránea es especialmente vulnerable. Las temperaturas medias más elevadas junto a la disminución significativa de precipitaciones, tendrán un efecto demoledor. Aquí, con un aumento de dos grados, el 30% de las especies de plantas y animales estaría en peligro. Si el aumento fuese de 4,5 grados, la mitad de la biodiversidad de la región podría desaparecer. En los últimos 50 años, la temperatura media de la región mediterránea ha aumentado 0,6 grados.

Escapar de la zona

Los investigadores recuerdan que para hacer frente al cambio climático las especies necesitan moverse libremente hacia nuevas localizaciones. Con un territorio conectado el riesgo de extinción local disminuye del 25% al 20% si hay un aumento de dos grados en la temperatura media. Si las especies no pueden moverse, no serán capaces de sobrevivir. La mayoría de las plantas, anfibios y reptiles, como las orquídeas, las ranas y los lagartos no pueden moverse lo suficientemente rápido para adaptarse a los cambios en el clima.

La investigadora principal del estudio, la profesora Rachel Warren del Centro Tyndall, experta en Investigación para el Cambio Climático en la Universidad de Anglia del Este, subraya que si el calentamiento se frena en dos grados, la extinción de las especies «se podría reducir al 25%».

Por especies, si la temperatura aumenta 4,5 grados, el 90% de los anfibios, el 86% de las aves y el 80% de los mamíferos podrían extinguirse en la sabana arbolada de Miombo, en el África meridional. El Amazonas podría perder el 69% de sus especies de plantas. En el suroeste de Australia, el 89% de los anfibios podría extinguirse a nivel local. El 60% de las especies está en peligro de extinción local en Madagascar.

A todas ellas el informe de WWF suma otras cuantas: las formaciones vegetales de fynbos de Sudáfrica, los orangutanes, los leopardos de las nieves, los tigres, los osos polares o las tortugas marinas.