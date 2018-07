Calentando motores Grises. El festival, que se celebra del 23 al 26 de agosto con Sidonie como cabeza de cartel, estrena vemú-concierto en la sala Menhir E. ESPINOSA Miércoles, 11 julio 2018, 23:27

logroño. MUWI La Rioja Music Fest 2018 se presentó oficialmente ayer en Bodegas Franco-Españolas, su escenario natural y donde música y vino maridan al mejor ritmo. Por sus instalaciones desfilarán, entre los días 23 y 26 de agosto, casi una veintena de artistas y formaciones con sonidos indie, pop-rock, eletrónicos... Actuarán también en el centro de Logroño, junto la muralla del Revellín, donde MUWI arranca el jueves 23 con un concierto gratuito. Y en Menhir, sala que se estrena como escenario para acoger los dos conciertos programados el sábado 25 de agosto a la hora del vermú, novedad que anunció el director del festival, Rafa Bezares, y que dio en llamar 'verMUWI'. Le acompañaban José Luis Pancorbo, también promotor de MUWI; la responsable de enoturismo de Franco-Españolas, Elena Pilo, y el portavoz del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz.

Bezares también anunció los conciertos que el 26 de agosto, jornada dedicada al público familiar, disfrutarán los más pequeños. Con Little Niño descubrirán a los Beatles y de la mano de Amadeus Aula Creativa dispondrán de un escenario pop-rock a su medida.

El cartel del festival, por lo demás, no es ningún secreto ya que se ha ido desgranando a lo largo de este año. Lo encabezan Sidonie, que celebra su 20 aniversario, y otros consolidados artistas como Mikel Erentxun, Depedro (tras pasar por Actual 2018 regresa con su banda), Grises y Triángulo de amor bizarro, los grandes triunfadores de los últimos Premios de la Música Independiente. Completan el programa Modelo de respuesta polar, Bleset, Polock, Depedro, Iseo & Dodosound and The Mousehunters, Smile, Carmen Boza, Grises, Papaya, Messura, Mutagénicos, Pecker y Ghost Number & HTG.

Únicamente resta por conocer los DJ que amenizarán las madrugadas de MUWI en Maldeamores Club y casar cada concierto con su jornada y horario correspondiente, algo que se desvelará más adelante. También se informará de los precios de las entradas.

De momento se pueden adquirir los abonos anticipados -a fecha de hoy cuestan 43 euros- a través de la plataforma www.muwi.es y www.entradium.com. De hecho ya se han vendido más de 700 abonos, el doble que hace un año por estas fechas.

El 90% repetiría

MUWI 2018 mantiene su formato de ediciones anteriores, con diferentes escenarios musicales y actividades y experiencias paralelas (mercado, exposiciones, talleres infantiles, etc.). Un formato que viene avalado por el creciente éxito de público y por su satisfacción, reconocida en una encuesta.

Según el público consultado, el 90% de los asistentes a la anterior edición de MUWI quieren repetir. Y valoran especialmente las actividades diurnas del festival (de ahí la incorporación del 'verMUWI') y el arranque de los conciertos con luz solar (19.00).

José Luis Pancorbo proporcionó también datos como que el 46% de los asistentes al festival proceden de fuera de La Rioja, «lo que refleja que vamos por el buen camino». Desde el Ayuntamiento, cuya aportación máxima al evento será de 25.000 euros, Sáinz apuntó que «MUWI es apoyado por todos los partidos políticos sin excepción».