El café no provoca deterioro físico en los mayores EFE. Martes, 15 mayo 2018, 23:53

El consumo de café no aumenta el riesgo de sufrir limitaciones funcionales en las personas mayores, sino que puede ser incluso beneficioso en aquellas que presentan determinados riesgos elevados de salud, según un estudio liderado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Los resultados se han publicado en la revista 'European Journal of Nutrition'. Al estudiar los efectos del consumo del café, los investigadores encontraron un «efecto protector» en subgrupos de participantes que presentaban un riesgo elevado de deterioro de la función física, fragilidad o discapacidad, como son las mujeres, hipertensos, diabéticos y obesos, señalan en un comunicado. Estos resultados ponen de manifiesto que el consumo de café no supone un riesgo a la hora de sufrir limitaciones funcionales en las personas mayores, «pudiendo ser incluso beneficioso en personas que presentan un riesgo elevado».