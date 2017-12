Cachetero se asoma al mundo El libro se presentó el año pasado en el comedor del restaurante de la calle Laurel. :: justo rodríguez El libro que relata la historia y las recetas del restaurante aspira al Premio Gourmand a la mejor publicación de cocina del mundo LA RIOJA LOGROÑO. Viernes, 22 diciembre 2017, 00:13

'Cachetero: más de 100 años de cocina tradicional riojana', el libro publicado en noviembre de 2016 por José Luis Vicente 'Txebiko', chef y propietario del restaurante Cachetero de Logroño, ha sido nominado en los Premios Gourmand a mejor libro mundial escrito por un cocinero. La obra contiene la historia de este restaurante centenario y mítico en la historia gastronómica de La Rioja, además de más de cuarenta recetas tradicionales maridadas con vinos de Bodegas Montecillo y Bodegas Osborne, colaboradoras en su cuidada edición. El libro, cuya primera edición está a punto de agotarse, cuenta con los prólogos de los cocineros Lorenzo Cañas y Francis Paniego, del presidente de la Academia de la Gastronomía de La Rioja, Pedro Barrio, y del periodista gastronómico de Diario LA RIOJA Pablo García-Mancha, además de la enóloga Mercedes García. La publicación, que cuenta con 128 páginas, está dividida en seis apartados: aperitivos y legumbres, verduras, trufas, pescados, carnes y postres. Dentro de la gran variedad de ingredientes y sabores propios de la cocina riojana, no podían faltar recetas esenciales como las patatas con chorizo, los caparrones, las pochas frescas, la menestra de verdura, las alcachofas en salsa con almejas, el bacalao a la riojana, los pimientos rellenos, el cabrito asado, las patitas de cordero, la fritada, las peras de Rincón al vino y varias creaciones con trufa, uno de los ingredientes favoritos del autor. «Esta nominación me ha llenado de alegría. Es un orgullo y una responsabilidad haber tomado el testigo de cuatro generaciones. Siempre he estado muy agradecido con la familia fundadora del restaurante y tengo un recuerdo muy latente de Pilar Sábado, de quien heredé su saber hacer durante los muchos años que compartí con ella en la cocina», explica José Luis Vicente 'Txebiko'.